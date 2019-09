Ảnh cưới hiếm hoi của sao Việt

Diễm My 6X lên xe hoa với doanh nhân Việt kiều Hà Tôn Đức vào năm 1994 sau ba năm hẹn hò. Trong ngày trọng đại, 'nữ hoàng ảnh lịch' trang điểm tông đỏ, diện soiree ren trắng do ông xã mang từ Mỹ về. Tiệc cưới của Diễm My tổ chức tại một nhà hàng nổi 5 sao trên bến Bạch Đằng với sự tham gia của 500 khách mời, trong đó có nhiều mỹ nhân cùng thời: diễn viên Mộng Vân, Á hậu TP HCM 1989 Lý Mỹ Dung...