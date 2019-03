Amber Heard: 'Bố mẹ khóc khi biết tôi yêu đồng giới'

Trò chuyện tại festival nghệ thuật South By Southwest ở Texas ngày 9/3, Amber Heard tiết lộ rằng, điều khó xử nhất khi "come out" về giới tính của mình là khoảnh khắc đối diện với người thân. "Họ không biết chấp nhận chuyện đó thế nào bởi với họ, nó vượt ra ngoài quy chuẩn bình thường", Amber chia sẻ.

Amber Heard trong buổi tọa đàm tại liên hoan nghệ thuật South By Southwest.

"Tôi đến từ Austin, Texas. Bố tôi là người gốc vùng này, một người đàn ông phương Nam chuẩn mực và tôi được nuôi dưỡng trong một gia đình ngoan đạo. Là một người đồng tính, vô thần và ăn chay, tôi nhớ là khi mình kể với bố mẹ về mối quan hệ tình cảm với một cô gái, họ đã khóc không ngừng".

Amber Heard công khai là người lưỡng tính (yêu cả nam lẫn nữ) vào năm 2010 tại lễ trao giải GLAAD (giải thưởng tôn vinh những cá nhân và tập thể đóng góp cho cộng đồng LGBT). Khi đó, cô đang yêu nữ nhiếp ảnh gia Tasya Van Ree.

Amber bên nữ nhiếp ảnh gia Tasya Van Ree năm 2009.

Mặc dù bố mẹ Amber Heard ban đầu rất sốc, theo thời gian, họ đã dần chấp nhận sự khác biệt của con gái. Amber kể: "5 năm sau, khi được nhận giải thưởng, tôi mời bố mẹ tới Dallas. Tôi nhìn thấy họ ngồi ở vị trí trung tâm và cổ vũ tôi nhận một giải thưởng 'gay'. Với bố mẹ tôi, 5 năm là một hành trình. Tôi nhận ra rằng thái độ và trái tim của mỗi người đều có thể thay đổi".

Amber gắn bó 4 năm bên người tình đồng giới Von Ree trước khi chia tay vào năm 2012. Sau đó, cô hẹn hò tài tử Johnny Depp, kết hôn vào năm 2015 và ly hôn năm 2016. Đầu năm 2017, Amber có mối tình với tỷ phú công nghệ Elon Musk và gần đây cô yêu doanh nhân Vito Schnabel.

Sau cuộc tình đồng giới, Amber cưới Johnny Depp (trái) và hẹn hò Elon Musk.

Nhìn lại tình trường của mình, cô đào xinh đẹp bộc bạch: "Tôi không gán cho mình một nhãn hiệu nào cả. Tôi có những mối quan hệ tốt đẹp với cả đàn ông lẫn phụ nữ. Tôi yêu họ vì chính con người họ. Giới tính không phải là vấn đề".