Adele khoe thân hình giảm 19 kg 0 Họa mi nước Anh Adele xuất hiện mảnh mai trong bức ảnh Giáng sinh sau khi giảm tới 19 kg từ khi ly hôn.

Trở lại Instagram sau hơn hai tháng, Adele gây bất ngờ với thân mình thanh mảnh, eo thon trong chiếc váy lụa. Nữ ca sĩ trông cũng khác lạ với gương mặt nhỏ nhắn và kiểu tóc xoăn bồng bềnh. Adele chia sẻ hai bức ảnh chụp cùng nhân vật Grinch và ông già Noel trong bữa tiệc Giáng sinh của cô. Giọng ca Hello gửi kèm lời chúc Giáng sinh đến bạn bè, người hâm mộ.

Adele khoe ảnh Giáng sinh.

"Trông bạn thật tuyệt vời!", một fan bình luận. Nhiều fan khác gọi cô là "nữ hoàng nhạc pop". Người hâm mộ không ngớt lời khen ngợi Adele trong diện mạo mới. Nhiều fan không quên thúc giục cô ra album mới sau kỳ nghỉ lễ này.

Theo Mail, Adele đã giảm 19 kg sau nửa năm ly hôn. Huấn luyện viên thể hình Joe Wicks, nổi tiếng với nghệ danh The Body Coach, đã giúp nữ ca sĩ Anh luyện tập để giảm cân và có được vóc dáng lý tưởng này. Trong chiến lược tập luyện của Adele có bài tập pilate, gym, chế độ ăn kiêng The Sirtfood Diet cắt giảm đường, tập trung vào thực vật như cải xoăn và kiều mạch - các loại quả hạt có hàm lượng sirtuin cao giúp ức chế sự thèm ăn và kích hoạt 'gen gầy' của cơ thể. Kết quả, Adele đã đạt được số cân nặng cô hằng mong ước và tăng cường sức khỏe. Từ một người ngại tập thể dục, thích rượu và ăn uống kém khoa học, Adele hiện rất hứng thú với những thói quen mới.

Adele tự hào với vóc dáng mới và đang có cuộc sống độc thân vui vẻ.

Nữ ca sĩ 31 tuổi trở lại thời độc thân vào tháng 4 năm nay. Cô chia tay doanh nhân Simon Konecki sau 7 năm gắn bó và có một cậu con trai chung. Đến tháng 10, Adele chính thức nộp đơn ly hôn lên tòa án. Dù hôn nhân đổ vỡ với nhiều hụt hẫng và mất mát, Adele vẫn cố gắng lạc quan vào cuộc sống. Trong một bài viết đăng trên Instagram nhân dịp sinh nhật, giọng ca Someone Like You tâm sự, cô học được cách yêu thương bản thân hơn và sống chậm lại. "Cuộc sống vận động không ngừng và rất phức tạp. Tôi đã có những thay đổi mạnh mẽ trong hai năm qua và vẫn đang tiếp tục thay đổi. Mọi thứ đều ổn cả", Adele viết. "Lần đầu tiên trong một thập kỷ dài dằng dặc, tôi lại sẵn sàng cảm nhận về thế giới quanh mình và một lần ngước nhìn lên bầu trời. Hãy tử tế với chính mình, chúng ta chỉ là những con người bình thường. Hãy sống chậm lại, bỏ điện thoại xuống và cười lớn với mỗi cơ hội đến với mình. Học cách thực sự yêu bản thân, tôi chỉ mới nhận ra rằng điều đó quan trọng đến nhường nào. Sau đó sẽ là học cách yêu thương mọi người".

Hoài Vũ