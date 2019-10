Á hậu Hàn Quốc hé lộ nỗi đau chồng tự tử 0 Cuộc đời trải qua nhiều thăng trầm, bị kết án vì dùng ma túy, mại dâm, sau đó chồng tự tử, Á hậu Hàn Sung Hyun Ah nói quãng thời gian đó với cô như ác mộng.

Á hậu Sung Hyun Ah xuất hiện trong show truyền hình Hãy ăn tối cùng nhau của đài SBS và tâm sự với khán giả về cuộc sống hiện tại của cô, sau quãng thời gian đầy sóng gió cô trải qua. Hyun Ah cho biết cô đã dần ổn định tâm lý để nuôi con sau những biến cố lớn. Con trai cô hiện 8 tuổi.

Sung Hyun Ah trải lòng về quãng thời gian khó khăn.

Nhắc về việc chồng tự tử năm 2017, Sung Hyun Ah tâm sự khi đó cô và chồng đang trong giai đoạn ly thân, tuy nhiên lựa chọn cực đoan của anh cũng khiến cô vô cùng đau đớn. Nữ diễn viên trải lòng: "Tôi đã mất quá nhiều, nhưng may mắn thay, tôi còn có đứa bé trong đời. Khi tôi và con trai bị bỏ lại, tài sản gần như không có, công việc không có, tôi mất phương hướng, hoàn toàn không biết phải làm gì. Có lúc, tôi ngồi bên vệ đường và khóc".

Á hậu 1994 cho biết lúc chồng mất chính là giai đoạn cô khó khăn nhất, tài khoản vẻn vẹn 7 triệu won, hai mẹ con sống trong một căn nhà nóng nực, chật chội, cả mùa hè chỉ có thể chống chọi bằng chiếc quạt nhỏ mà không có điều hòa. Sau đó, cô được một số tiền bối giúp đỡ để vượt qua giai đoạn khó khăn, và dần vực lại để nuôi con khôn lớn. Nữ diễn viên hiện làm việc tại một kênh truyền hình lĩnh vực bất động sản.

Bên cạnh việc tâm sự về những nỗi đau khi mất chồng, Sung Hyun Ah bày tỏ nỗi buồn khi bị xã hội quay lưng, dè bỉu, sau những sai lầm cô gây ra trong cuộc sống. Sung Hyun Ah bị bắt và bị kết án năm 2002 vì dùng ma túy. Sau khi thụ án, cô quay lại với công việc diễn xuất. Năm 2007, cô lấy một doanh nhân, nhưng hai người chia tay sau 3 năm gắn bó. Tới 2010, Sung Hyun Ah tiếp tục tái hôn với một doanh nhân và có một cậu con trai. Đây cũng là thời điểm cô bị cáo buộc bán dâm.

Nữ diễn viên cho biết giai đoạn bị điều tra nghi vấn bán dâm, tâm trạng cô rất suy sụp, nhất là khi nhận thấy ánh mắt coi thường từ mọi người xung quanh. Khi được tuyên vô tội năm 2016, Sung Hyun Ah một lần nữa khẳng định: "Không bao giờ bán tình yêu lấy tiền". Dù vậy, Sung Hyun Ah vẫn muốn nói lời xin lỗi vì những việc làm của mình.

Sung Hyun Ah sinh năm 1975, đoạt danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 1994. Cùng năm, cô giành giải Người đẹp ăn ảnh tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế. Cô từng đóng các phim See and See Again (Can't Take My Eyes Off You), Hur Jun, Tình yêu và sự dối trá (Bad Woman, Good Woman)...

Sung Hyun Ah thủa xuân sắc.

Nguyễn Hương (Theo News)