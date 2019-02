9 phim Hàn Quốc đáng xem đi xem lại dịp nghỉ Tết

Được remake dựa theo bộ phim tình cảm "I don't need love, Summer" của Nhật Bản, Ngọn gió mùa đông năm ấy đã thể hiện một cách thành công và sáng tạo câu chuyện tình cảm động của Oh Soo (Jo In Sung) và Oh Young (Song Hye Kyo). Oh Soo là một người đàn ông cô độc bất cần, anh bị mẹ bỏ rơi từ khi mới sinh ra còn Oh Young là người thừa kế của một tập đoàn lớn nhưng vì chứng suy giảm thị lực nên mắt cô không thể nhìn thấy gì. Hai con người khốn khổ có cuộc gặp gỡ định mệnh khi Oh Young quyết định đi tìm người anh trai thất lạc từ lâu còn Oh Soo vì muốn trả món nợ 7,8 tỷ won đã tìm cách tiếp cận Oh Young dưới danh nghĩa là anh trai cô. Chuyện tình lãng mạn xen lẫn chút buồn man mác của hai nhân vật chính đã lấy đi nước mắt của nhiều khán giả.