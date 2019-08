7 sao nữ Hàn Quốc kết hợp ăn ý với bạn diễn

Hwang Jung Eum sinh năm 1984 tại Seoul, Hàn Quốc. Cô bước chân vào làng giải trí từ năm 2002 với vai trò là thành viên của nhóm nhạc Sugar. Sau hai năm hoạt động, mỹ nhân rời nhóm, bắt đầu sự nghiệp hát solo đồng thời lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh. Cô được nhiều người biết đến sau khi tham gia sitcom "Gia đình là số 1" năm 2009. Đến năm 2013, Hwang Jung Eum và nam diễn viên Ji Sung đã có màn kết hợp ăn ý, thu hút đông đảo khán giả trong bộ phim "Secret love". Hai năm sau, cặp đôi lần nữa tái hợp trong tác phẩm truyền hình "Kill me heal me" và lập tức gây sốt với giới trẻ Hàn Quốc. Cùng năm, cô "kết duyên" với nam diễn viên trẻ Park Seo Joon trong bộ phim "She was pretty", tiếp tục chứng tỏ khả năng diễn xuất ăn ý với các bạn diễn. Jung Eum đang dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình và bạn bè, chưa tiết lộ kế hoạch quay trở lại.