Vì nghèo nên tôi đánh mất người mình yêu 0 Em bất ngờ nói chia tay tôi kèm theo lý do là tôi chưa làm được gì cho em.

Tôi 25 tuổi, đang làm cho một công ty ở TP HCM. Em là sinh viên năm cuối. Chúng tôi quen nhau hơn 2 năm, mọi thứ đều bình thường cho đến giữa năm ngoái, tôi sơ ý trong công việc nên gánh một khoản nợ. Từ đó, phần lớn thu nhập của tôi đều dùng cho việc trả nợ, gửi về cho ba mẹ mỗi tháng một ít, số nợ ấy dự kiến cuối năm nay tôi sẽ trả xong. Do đặt thù ngành luật là mới ra trường làm lương ít, tôi trở nên áp lực hơn nhưng vẫn quan tâm và chăm sóc em theo đúng chuẩn mực của người bạn trai.

Ảnh minh họa.

Gần đây, em đột nhiên có nhiều mối quan hệ mới, nhiều người theo đuổi. Hôm qua, em bất ngờ nói chia tay tôi kèm theo lý do tôi chưa làm được gì cho em bởi vì nghèo. Em còn khuyên tôi khi nào trả hết nợ thì hãy quen bạn gái. Nếu vì lý do gì chắc tôi sẽ cố gắng níu kéo nhưng với lý do này dường như tôi bất lực, để em ra đi theo đúng ý em. Bản tính tôi vốn mạnh mẽ trước khó khăn, nhưng trong tình yêu tôi yếu đuối vô cùng, nếu nói tôi ổn thì chỉ là gạt người gạt mình. Vốn sống tình cảm nên tôi đặt hết yêu thương vào cuộc tình này, không chút do dự, giờ mọi chuyện vỡ lở tôi sốc lắm.

Hàng đêm tôi vật vã với nỗi đau, nằm bất động nhìn lên trần nhà mà nước mắt rơi trong im lặng, không một tiếng nấc, sáng hôm sau lại tươm tất ra khỏi nhà, cố gắng vui vẻ, vờ như không có chuyện gì với mọi người trong công ty. Lâu lâu chợt nhớ lại, thực tại mình mất bạn gái vì nghèo thì nỗi đau lại nhói lên trong lồng ngực. Tôi sợ màn đêm, chưa bao giờ thấy mình yếu đuối đến vậy. Mong những người từng trải hãy cho tôi một chút kinh nghiệm để vượt qua giai đoạn này, chân thành cảm ơn.

Hoàng

Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.