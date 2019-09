Váy cưới của Phương My được đề cử giải thưởng tại Anh

BrideLux Industry Awards là giải thưởng lớn tại Anh cho lĩnh vực cưới gồm 9 hạng mục: Best venue (Địa điểm tổ chức tiệc cưới tốt nhất), Best Wedding Planner (Đơn vị tổ chức tiệc cưới tốt nhất), Best emerging bridal fashion brand (Thương hiệu thời trang cưới mới xuất sắc), Best photographer/Filmmaker, Best cake maker (Thợ làm bánh cưới đẹp nhất), Best stationer, best florist/wedding designer (Đơn vị trang trí đẹp nhất), Best bridal beauty brand (Thương hiệu mỹ phẩm tốt nhất), Best honeymoon provider (Đơn vị cung cấp dịch vụ tuần trăng mật tốt nhất).