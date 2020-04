Vân Trang mê sưu tầm đồ chơi gỗ cho con 0 Nữ diễn viên Vân Trang tự tay vẽ tranh tường và cùng con gái sắp xếp hàng trăm món đồ chơi bằng gỗ theo chủ đề trong căn phòng tràn ngập sắc màu tuổi thơ.

Cùng nhau vẽ tranh, tô màu, lắp ráp bộ đồ chơi mới mua hay bài trí lại "căn phòng cổ tích"... giúp những ngày ở nhà giãn cách xã hội vì dịch Covid-19 của mẹ con Vân Trang thêm ý nghĩa, thú vị. Tuy thừa nhận bản thân phải "đem hết đồ nghề" ra cho bé Queenie (tên ở nhà của con gái Vân Trang) "quậy banh" nhưng nữ diễn viên cũng thấy khoảng thời gian này cho cô có thời gian bên con nhiều hơn, chơi cùng con, quan sát, nhắc nhở con và tìm ra điểm sáng để dạy con.

Vân Trang mê sưu tầm đồ chơi gỗ cho con gái

Hai mẹ con Vân Trang thích nhất là những lúc được đi tới đi lui, sắp xếp từng món đồ trong phòng đồ chơi của Queenie. Đó giống như một thế giới riêng, tràn ngập sắc màu tuổi thơ mà bà mẹ nổi tiếng bảo, cô còn "say mê" hơn cả con. Căn phòng gần 20 m2 do chính tay Vân Trang vẽ tranh tường, lắp ráp mô hình tòa lâu đài "siêu to khổng lồ" bằng bìa carton trong nhiều ngày để dành tặng con gái. Trong "không gian cổ tích" đó, bộ sưu tập đồ chơi bằng gỗ với hàng trăm món, theo chủ đề nấu nướng, chăm sóc em bé, siêu thị... được hai mẹ con xem như "báu vật".

Bà mẹ diễn viên chia sẻ, cô thích sưu tầm đồ chơi gỗ cho con từ lâu rồi vì màu sắc và trọng lượng của nó giống thật hơn. Nhưng phải tới khi bé Queenie 2-3 tuổi, biết giữ gìn đồ chơi thì Vân Trang mới bắt đầu sắm dần từng món. "Vì đồ chơi gỗ khá đắt, nếu mất một món nào thì mẹ sẽ tiếc phát khóc", nữ diễn viên dí dỏm chia sẻ.

Phòng đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp của bé Queenie.

Kinh nghiệm của Vân Trang là sẽ tìm hiểu về chất liệu, kiểu dáng và bộ nào mô phỏng nhiều đồ vật trong thực tế mới sắm để con có thể học được về thế giới xung quanh từ chính các món đồ chơi đó. Vì vậy, dù chi phí bỏ ra để sắm đồ chơi gỗ tốn kém hơn đồ chơi nhựa hay các chất liệu khác, bà mẹ một con vẫn thấy "xứng đáng" để bé chơi được lâu và tái sử dụng cho bé sau. Đầu tư mua đồ chơi như thế, theo Vân Trang, "đắt mà lại không đắt".

Một lợi ích khác khi cùng con chơi các món đồ chơi mô phỏng đồ vật trong thực tế, Vân Trang nhận thấy có thể rèn luyện cho con thói quen ngăn nắp, gọn gàng, lấy ra chơi ở đâu thì cất vào đúng vị trí ấy. Thông qua đó, cô cũng dạy con về quy trình nấu nướng. "Có thể một lần bé không nhớ, nhưng cứ chơi mỗi ngày, lặp đi lặp lại, chắc chắn sẽ hình thành kỹ năng cho bé. Và quả thật, giờ mà tôi làm sai một bước nào là bị Queenie 'sửa lưng' liền. Ví dụ, khi nấu ăn phải mang tạp dề, đội nón đầu bếp; đeo bao tay lúc cầm cái nồi hay chảo, pha cà phê thế nào, ngăn đá tủ lạnh thì để thực phẩm gì, ngăn mát để những gì... Quan trọng là chơi với con chứ mua đồ chơi về để con tự chơi thì con cũng chẳng học được gì cả", Vân Trang nói.

Có những món đồ chơi Vân Trang phải mất nhiều thời gian tìm kiếm.

"Đầu tư" phòng chơi cho con như vậy nhưng bà mẹ diễn viên không chiều hư con. Cô thống nhất với con các quy tắc về việc giữ gìn đồ chơi, chơi xong phải dọn gọn gàng... và nếu bé Queenie vi phạm, cô sẽ không chơi cùng con nữa. Những món đồ chơi khi mua về, Vân Trang cũng đưa cho con dần dần: "Khi nào con ngoan, tôi mới cho con một món đồ chơi, chứ không mở hết một lần". Điều mà bà mẹ nổi tiếng mong muốn hơn cả là dạy con biết trân trọng những gì mình vất vả có được.

Ảnh & Video: NVCC