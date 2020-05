Vân Hugo được cầu hôn 0 Bạn trai của Vân Hugo là người đã giúp chị 'hồi sinh' và có mối quan hệ tốt với bé Bin - con trai chị.

Vân Hugo bên chiếc nhẫn cầu hôn từ bạn trai.

Hôm 18/5, MC, diễn viên Vân Hugo chia sẻ hình ảnh chiếc nhẫn kim cương mà bạn trai đã dùng để cầu hôn chị. Chia sẻ với Ngoisao.net, MC Thanh Vân (Vân Hugo) xác nhận thông tin đã nhận lời cầu hôn của bạn trai, nhưng từ chối kể về nửa kia, tình yêu cũng như kế hoạch tổ chức đám cưới. Chị muốn được giữ kín chuyện đời tư.

Khi đăng tải tấm ảnh được cầu hôn bằng nhẫn kim cương trên Facebook, Vân Hugo kèm theo chú thích: "Finally... She says Yes". Từ giữa năm 2018, Vân Hugo đã úp mở chuyện có bạn trai. Hồi tháng 4, chị từng khoe bức ảnh hạnh phúc bên bạn trai nhưng không công khai diện mạo của anh.

Vân Hugo tìm thấy bình yên bên bạn trai hiện tại.

Trước đó, MC xinh đẹp từng nói rằng, bạn trai là người đã đã giúp chị hồi sinh, có cuộc sống vui vẻ. Anh thương và dành tình cảm cho chị còn nhiều hơn cả tình yêu. Anh còn có mối quan hệ tốt với bé Bin, con trai chị. Vì thế bé Bin bày tỏ ước muốn mẹ lấy chồng.

Vân Hugo sinh năm 1985, là diễn viên, MC. Chị sở hữu ngoại hình đẹp với nụ cười rạng rỡ và lối dẫn duyên, từng được biết đến nhiều khi tham gia phim Nhật ký Vàng Anh, Hoa nở trái mùa. Chị kết hôn sớm và có một con trai. Sau 4 năm chung sống với chồng, chị ly hôn và trở thành mẹ đơn thân.

Hằng Trần