Thúy Hạnh, Phan Như Thảo, Ốc Thanh Vân chọn quà Tết

Cuối năm, tìm món quà tinh tế, thể hiện sự trân trọng với người nhận không dễ dàng. Mới đây, người đẹp Thúy Hạnh, Ốc Thanh Vân, Anh Thơ, Phan Như Thảo... chọn mua quà từ thử thách của ông xã.

Ông xã của Thúy Hạnh, nhạc sĩ Minh Khang yêu cầu vợ chọn món quà Tết phải gồm đầy đủ 4 yếu tố: sum vầy - họp mặt - hạnh phúc - ngọt ngào. Còn người đẹp Phan Như Thảo cũng đau đầu trước bài toán từ doanh nhân Đức Anh: "Anh xã mình tuy ở nước ngoài nhiều năm, nhưng cứ dịp lễ Tết là luôn nhắc vợ lo chuyện quà Tết tặng bạn bè, gia đình chu đáo, chọn món quà đúng ý chàng thiệt không phải dễ. Có một list các yêu cầu như: đẹp, tinh tế, chất lượng, phù hợp cho gia đình lớn bé, thiết thực chứ không phải ngắm chơi, phù hợp cho sức khỏe...".

Trong khi đó, doanh nhân Anh Thơ nhận một "bài toán khó" từ ông xã Bình Minh. "Anh xã ưu tiên số một là chất lượng cao cấp, phải biếu quà tốt. Mình thì thường chọn món quà phải đẹp, tinh tế".

Bà xã Bình Minh chia sẻ về tiêu chí chọn quà Tết tặng người thân, bạn bè.

Ốc Thanh Vân thì băn khoăn, nhà đông trẻ con mới hiểu lòng người mẹ ngày Tết khi quà bánh đầy ắp nhà, nhưng làm sao để phân biệt được hàng chất lượng, đạt chuẩn an toàn thực phẩm luôn khiến người mua suy nghĩ.

Cùng chung cảnh ngộ với nghệ sĩ Việt, nhiều người vợ, người mẹ trong gia đình cũng phải đi tìm cách giải quyết cho yêu cầu chọn quà ngày xuân do ông xã đặt ra. May mắn như Mai Khanh khi nhận phần quà ưng ý, cô chia sẻ trên trang cá nhân: "Năm nay may ghê! Em nhận được quà suốt...ai nói có tuổi rồi hổng ham quà...em ham lắm đó nha".

Phan Như Thảo, Thúy Hạnh, Anh Thơ, Ốc Thanh Vân cũng như các KOL Trang Minh, Mai Khanh đều có chung mối băn khoăn khi anh xã thử thách chọn quà. Cuối cùng, họ chọn hộp quà kết hợp đầy đủ 4 yếu tố: Sum vầy – Họp mặt – Hạnh phúc – Ngọt ngào đến từ Vivian’s Gifts.

Sản phẩm có: Vang Italia - mang ý nghĩa sum vầy, nồng độ không quá cao, giúp cân bằng lại bữa ăn ngày Tết.

- Trà hoa hồng Bulgari: dành tặng những người phụ nữ trong gia đình

- Hộp hạt hạnh nhân Bơ Mỹ: món quà cho người trẻ

- Chocolate Bỉ: dành riêng cho con trẻ

