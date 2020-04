Sao Việt vã mồ hôi khi cắt tóc cho con 

Ở nhà tránh dịch, Thành Đạt tự cầm tông đơ, kéo, cắt tóc cho cả 3 con tại nhà, còn Hải Băng có nhiệm vụ trấn an các bé. Hải Băng than thở: 'Chỉ là cắt tóc thôi mà lần nào cũng như đánh giặc, cắt xong tóc cho 3 đứa hơn xông hơi'. Chỉ có bé Kem - con gái đầu lòng của cặp vợ chồng ngồi ngoan để bố cắt tóc. Vì thế mà mái tóc của bé cũng được cắt gọn gàng, nhanh chóng hơn so với các em.