Sao Việt để con ở lại nước ngoài giữa dịch 0 Con của Diễm My, Thu Hoài, Thanh Mai, Quỳnh Hương... đều đang ở lại nước ngoài, tự chăm lo sức khoẻ bản thân.

Diễm My nhắc nhở hai con gái ưu tiên sức khoẻ lên hàng đầu.

Trước khi Việt Nam dừng nhập cảnh với người đến từ nước ngoài, Diễm My ủng hộ quyết định của 2 con gái về việc ở lại thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ vì biết môi trường sân bay rất phức tạp, không muốn con vạ vật nhiều giờ ở nơi quá cảnh. Nữ diễn viên khuyên hai con chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, khuyến cáo để bảo vệ sức khoẻ dành cho công dân Mỹ. Chị cũng thường xuyên liên lạc với con qua viber, facetime để kịp thời nắm bắt tình hình sức khoẻ của con. Trước đó, dịp Tết Canh Tý, Thùy My (sinh năm 1995) và Quế My (sinh năm 2000) - hai con gái Diễm My - về nước ăn Tết cùng gia đình, sau đó trở lại Mỹ để tiếp tục học.

Hoa hậu Thu Hoài rèn luyện cho con gái Hsiu ý thức tự lập từ bé, giúp hành trình du học của con trở nên dễ dàng hơn.

Giống Diễm My, Hoa hậu Thu Hoài cũng có con gái Hsiu sinh năm 2000 đang theo học ở California. Chị từng lo lắng tới mất ngủ, đấu tranh tâm lý nhiều lần khi con gái Hsiu muốn ở lại Mỹ khi Covid-19 bùng phát. Cuối cùng, chị đã ủng hộ quyết định của con vì Hsiu từng phân tích về khả năng lây nhiễm bệnh ở sân bay và không muốn bất kỳ rủi ro nào xảy đến cho bản thân cũng như gia đình, cộng đồng. Mọi sự lo lắng của Thu Hoài dần được xoa dịu vì Hsiu luôn tự lập, biết chăm sóc cho bản thân. Trong những ngày ở nhà phòng dịch, Hsiu dành thời gian học tập, giải trí và tập luyện thể thao. Tất cả đồ dùng sinh hoạt, thực phẩm, Hsiu đều đặt online và có dự trữ sẵn những đồ cần thiết.

Khi trường học ở Mỹ của Alex - con gái MC Thanh Mai thông báo đóng cửa hết năm 2020, chị quyết định để con gái Alex ở lại Mỹ, hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ nước này: "Ai đang ở đâu, hãy ở yên đấy". Chị cũng coi đây là cơ hội để Alex rèn luyện bản thân. "Khi trường có quyết định cho học sinh nghỉ học, bé ở yên trong nhà, cố gắng tự chăm sóc sức khỏe", chị cho biết.

Không chỉ có con ở nước ngoài, bản thân MC Thanh Mai cũng đang ở Isarel, chưa thể về Việt Nam. Dù tình hình dịch bệnh căng thẳng hơn từng ngày nhưng chị không hoảng hốt mà cố gắng thích nghi với tình huống mới. MC cũng đánh giá Isarel đang kiểm soát tốt dịch bệnh, các siêu thị, cửa hành đều cung cấp đủ lương thực, thực phẩm.

MC Quỳnh Hương và con trai Gia Toại.

Con trai của MC Quỳnh Hương - em Gia Toại đang sống ở Anh. Trước đó, Gia Toại quyết định không về nước để hoàn thành kỳ thi tú tài quốc tế (IB) của trường vào ngày 1/5. Nhưng chỉ cách đây vài ngày, kỳ thi được huỷ, trường học đóng cửa. Cuối cùng, em vẫn quyết định ở lại Anh vì không muốn gây gánh nặng cho đất nước dù lúc đó Việt Nam chưa có lệnh dừng nhập cảnh với người đến từ nước ngoài. "Ở lại, con có thể gặp nhiều phát sinh. Nhưng tôi biết, đi qua thời gian đặc biệt này, chắc chắn con sẽ trưởng thành. Tôi cũng không thể bảo vệ con cả đời được. Ở lại, những ngày khu trú một chỗ, con có nhiều cái để đọc, để học, để thêm khôn lớn", MC Quỳnh Hương chia sẻ.

Tính đến sáng 4/4, theo thống kê của Đại học John Hopkins, thế giới ghi nhận 1.094.068 ca nhiễm và 58.787 người chết do nCoV tại 205 quốc gia và vùng lãnh thổ.

