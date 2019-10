Phòng khám tràn ngập không gian xanh ở Huế

Nha khoa Nụ cười Việt đã có 3 chi nhánh tại Huế và được hơn 200.000 khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ. Với phương châm "Hạnh phúc từ những nụ cười - Your Smile is our Smile", đặt yêu cầu, sự hài lòng của khách hàng lên trước tiên. Nha khoa Nụ cười Việt có đôi ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn, tận tâm, tay nghề hơn 20 năm kinh nghiệm. Đơn vị sử dụng những công nghệ mới nhất: máy lấy dấu kỹ thuật số 3D, máy phẫu thuật Lase, máy chụp phim CT Cone Beam, máy cấy Implant khôngdây 2019... Hệ thống vô khuẩn Mirdmark theo tiêu chuẩn Mỹ đảm bảo vệ sinh, vô trùng. - Hệ thống thanh toán linh hoạt, tạo thuận lợi cho khách với điều trị trước trả tiền sau, trả góp lãi suất 0%, chấp nhận tất cả các loại thẻ nội vàng ngoại địa. - Phòng Labo - nơi chế tác răng sứ rút ngắn thời gian làm răng, kiểm soát chất lượng răng từng lỗi chỉnh sửa nhỏ nhất sẽ được thực hiện ngay trong ngày. - Chế độ bảo hành 5-10 năm, chăm sóc khách hàng tốt, tái khám định kỳ miễn phí đến trọn đời. Thông tin truy cập Website: nhakhoanucuoiviet.com.vn Cơsở 1: 117 Nguyễn Huệ, cơ sở 2: 111A Mai Thúc Loan, cơsở 3: 1215 Nguyễn TấtThành, Phú Bài.