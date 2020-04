Phái đẹp Việt nói gì về Kia Morning khi lần đầu mua xe 0 Màu sắc đa dạng, kiểu dáng năng động, hiện đại, di chuyển linh hoạt, vận hành đơn giản, tiện nghi... giúp Kia Morning chiếm nhiều cảm tình từ phái đẹp.

Sở hữu thiết kế trẻ trung và thời trang với mức giá từ 296 triệu đồng đến 383 triệu đồng, Kia Morning đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhiều đối tượng khách hàng. Với những khách hàng nữ lần đầu mua xe, Kia Morning là một trong những gợi ý đáng cân nhắc, phù hợp những chị em yêu thích dáng xe nhỏ gọn, thuận tiện di chuyển.

Kia Morning sở hữu nhiều ưu điểm phù hợp với nhu cầu của phái đẹp.

Sau khi tìm hiểu và đánh giá, khách hàng Vân Anh (kinh doanh tự do, TP HCM) cho biết cô ưng ý mẫu hatchback cỡ nhỏ Kia Morning. Kiểu xe này đáp ứng hầu hết các yêu cầu về sự tiện dụng mà cô đưa ra, cả trong công việc lẫn cuộc sống hằng ngày. Xe có màu sắc trẻ trung, hiện đại. Kia Morning được trang bị camera lùi cùng hệ thống chống bó cứng phanh. Đây là điểm hay của mẫu xe này, mang lại cảm giác tự tin, hỗ trợ người lái tối ưu khi di chuyển trong các cung đường đô thị.

"Nội thất xe khá ưu việt, ghế da phối màu be thời trang cùng phần vô-lăng bọc da giúp tôi thấy thoải mái khi ngồi trong xe. Ngoài ra thì hệ thống điều khiển âm thanh tích hợp sẵn cũng là ưu điểm khiến tôi yêu thích và lựa chọn dòng xe nhỏ gọn này", Vân Anh chia sẻ.

Khác với người có nhu cầu đi lại làm việc, gặp gỡ đối tác như Vân Anh, Hoàng Ngân (nội trợ, Hà Nội) cho biết nhu cầu khi chọn mua xe hơi của chị đơn giản là làm phương tiện đi lại, phục vụ việc đi chợ, đưa đón con mỗi ngày.

Cũng như nhiều người, chị cảm thấy khó khăn, bất tiện khi phải đi chợ xa nhà, mua sắm nhiều thứ. Với chị, chiếc xe phải đáp ứng được sự tiện dụng khi di chuyển hàng ngày cốp xe có thể chứa nhiều đồ. "Ngoài những ưu điểm về không gian nội thất, điều tôi thích ở Morning là xe tích hợp hệ thống chỉ đường, giúp tôi dễ di chuyển trong thành phố mà không mất quá nhiều thời gian tìm đường. Các con tôi mỗi lần lên xe đều thích thú vì xe có sẵn màn hình DVD cảm ứng. Các bé có thể thoải mái nghe nhạc, nghe radio giải trí, bớt nhàm chán khi ngồi trên xe", chị Hoàng Ngân chia sẻ.

Nội thất xe Kia Morning khiến nhiều chị em hài lòng nhờ ghế da phối màu be sang trọng cùng vô-lăng bọc da mềm mại.

Với hệ thống showroom, đại lý trải dài trên toàn quốc, Kia đáp ứng tối đa nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa với chi phí hợp lý, thời gian hỗ trợ 24/7. Nhờ vậy, chị Hoàng Ngân và tất cả khách hàng có thể yên tâm mỗi khi lái xe đi xa, đưa các con cùng đi du lịch hay về quê thăm ông bà.

"Showroom Kia có mặt trên cả nước giúp tôi thấy an tâm hơn, gặp vấn đề gì có thể liên hệ bảo trì, sửa chữa nhanh chóng", chị chia sẻ.

Mặt khác, việc tự vệ sinh, bảo quản và đưa xe đi bảo trì định kỳ là một trong những vấn đề khiến phái đẹp đau đầu. Nhiều chị em chưa am hiểu nhiều về xe hơi, dễ dẫn đến việc sử dụng hoặc vệ sinh xe không đúng cách.

Kim Vui (nhân viên văn phòng, Hà Nội) hiện đang sở hữu một chiếc Kia Morning. Khi đến trải nghiệm việc chăm sóc, bảo dưỡng định kỳ cho xe tại showroom Kia, chị được các nhân viên tại đây tận tình giải đáp thắc mắc, đồng thời tư vấn và hướng dẫn thêm cách tự bảo quản, vệ sinh xe tại nhà để tiết kiệm chi phí. Mỗi khi gặp vấn đề nhỏ về kỹ thuật, chị thường gọi trực tiếp đến hotline của showroom Kia để nhờ trợ giúp. Cũng như những khách hàng nữ khác, chị hài lòng và đánh giá cao sự tư vấn tận tình của đội ngũ nhân viên Kia.

Màu sắc trẻ trung, đa dạng là một trong những điểm cộng khiến Kia Morning chinh phục nhiều chị em.

Với ba phiên bản số tự động AT, AT Deluxe, AT Luxury, Kia Morning sở hữu ưu điểm dễ dàng vận hành, ít thao tác, giúp phái đẹp tự tin làm chủ tay lái khi di chuyển trong các khu đô thị đông đúc. Được các nhân viên showroom Kia tư vấn kỹ về đặc điểm này, chị Ngọc Hằng (chủ shop thời trang, TP HCM) cho biết: "Dù lần đầu mua xe nhưng tôi lại không thấy quá lo lắng, các nhân viên Kia đón tiếp, hướng dẫn tôi đi tham quan showroom, giới thiệu chi tiết về các dòng xe và tư vấn, hỗ trợ rất nhiệt tình. Sau khi cân nhắc, tôi quyết định sắp tới sẽ chọn Kia Morning làm phương tiện đi lại hàng ngày".

Kia Morning sở hữu thiết kế đặc trưng của dòng ôtô dành cho phụ nữ thành thị với chiều dài 3.595 m, không gian rộng rãi, trang bị nhiều tiện nghi công nghệ. Phiên bản số tự động đáp ứng các tiêu chí như thiết kế thời trang, di chuyển linh hoạt, dễ sử dụng, tiện nghi và nhiều tùy chọn màu sắc...

Bảo Trân