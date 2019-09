Những sự cố đám cưới 'nhớ đời' của sao Việt 0 Xe rước dâu của Đức Thịnh - Thanh Thúy tới đâu tắc đường tới đó, kẻ trộm lấy xe máy của mẹ chú rể Công Vinh là chuyện mà các nhân vật chính không thể quên.

NSƯT Chiều Xuân vất vả lên xe dâu về nhà chồng vì... trẻ con hàng xóm níu chân

Uyên ương nên duyên vợ chồng vào ngày 15/3/1987 ở Hà Nội.

Dù đã 32 năm trôi qua nhưng cặp nghệ sĩ Chiều Xuân - Đỗ Hồng Quân vẫn không khỏi bật cười trước "sự cố đáng yêu" trong ngày cưới. Trong ngày trọng đại, rất nhiều đứa trẻ trong khu phố Thụy Khuê - nhà cô dâu đã tới níu váy của Chiều Xuân, chặn đường không cho chị về nhà chồng vì chị kết hôn khi còn quá trẻ. Lễ rước dâu của chú rể Đỗ Hồng Quân khi ấy đã làm náo động cả một con phố. "Bố, mẹ và anh tôi đã phải nói với lũ trẻ rằng 'Ô các cháu phải cho Xuân đi lấy chồng chứ'. Thuyết phục đôi bận thì lũ trẻ mới cho đi", Chiều Xuân hồi tưởng. Đến khi lên xe hoa, dù mẹ đã dặn rằng "Không việc gì phải khóc" nhưng Chiều Xuân vẫn không khỏi xúc động.

Xe rước dâu của Thanh Thúy - Đức Thịnh đi tới đâu tắc đường tới đó

Trong sáng ngày 19/5/2008, cặp sao nổi tiếng đã chọn phương tiện rước dâu đặc biệt là xe ngựa cho ngày đại hỷ. Vì cặp sao là những tên tuổi "hot" của làng phim ảnh bấy giờ nên khi rước dâu, người xem kéo đến rất đông, gây tắc nghẽn cả con phố. "Xe ngựa chỉ có thể nhích từng chút từng chút một. Thậm chí công an còn phải đến để điều tiết giao thông. Nhưng tình hình vẫn tắc như cũ vì xe ngựa đi tới đâu thì người kéo đến đấy", Thanh Thúy bật cười khi nhớ lại.

Không chỉ tắc đường vào buổi sáng, đến 17h30 cùng ngày, hai bên đường Ngô Gia Tự, TP HCM - nơi diễn ra tiệc cưới của cặp sao cũng là hàng dài người tụ tập. Người dân tranh nhau chỗ đứng, thậm chí leo lên cả ngọn cây để được tận mắt nhìn cô dâu Thanh Thúy, chú rể Đức Thịnh và các nghệ sĩ đến dự tiệc cưới, gây tắc đường trong hơn hai tiếng đồng hồ.

Đoan Trang suýt ngất xỉu ở tiệc cưới vì... đói

Đoan Trang và doanh nhân Johan Wicklund 'chung đôi' vào ngày 30/7/2012.

Ngay trước giờ hỷ sự, mẹ Đoan Trang bị tai nạn ở mắt. "May mắn rằng, ba tôi đã nhanh chóng đưa mẹ tới bệnh viện điều trị. Vì thế khi tới tiệc cưới, mẹ phải đeo kính bởi mắt vẫn còn sưng", nữ ca sĩ tiết lộ. Sau đó, vì sự xuất hiện truyền thông, các tay săn ảnh, gia đình chồng của Đoan Trang bị sốc. Một vài người cố chen lấn cùng gia đình Đoan Trang vào thang máy để lên hội trường cưới khiến tân nương phải nhờ sự can thiệp của bảo vệ. May mắn cô dâu có sự trợ giúp đắc lực từ người thân, wedding planner để giảm gánh nặng.

Vì mải tiếp khách nên uyên ương quên cả ăn, cô dâu suýt ngất vì đói. Đến khi trở về khách sạn để tận hưởng đêm tân hôn, uyên ương mới có thời gian để thưởng thức bữa tối lúc... nửa đêm.

Đám cưới ca sĩ Khánh Linh gặp mưa lớn

Chiều 18/5/2014, đám cưới ca sĩ Khánh Linh và doanh nhân Trần Tùng diễn ra tại Hà Nội. Uyên ương dự định tổ chức cưới ngoài trời, nhưng vì cơn giông bất ngờ, mưa lớn ngay trước giờ cử hành hôn lễ nên gia đình không khỏi lúng túng khi định thay đổi địa điểm, dời tiệc vào trong khán phòng. Nhân viên phục vụ đã nhanh chóng thu dọn bàn ghế, các hạng mục trang trí được chuẩn bị sẵn từ trước. Đôi uyên ương cùng các khách mời phải chờ "trời quang mây tạnh" trong khoảng 1 tiếng sau đó để bắt đầu lễ cưới.

Diễn viên Lê Khánh vấp vào váy khi sải bước trên lễ đường

Lễ thành hôn của Lê Khánh - Tuấn Khải diễn ra tại quê nhà chú rể, huyện Châu Thành, Tiền Giang vào sáng ngày 27/12/2014. Khi di chuyển lên sân khấu để làm các thủ tục trong buổi lễ, vì váy cưới khá dài, Lê Khánh đã dẫm vào chân váy và suýt ngã. May mắn rằng chú rể Tuấn Khải đã nhanh tay đỡ được cô dâu và giúp cô giữ váy.

Kẻ trộm lấy xe máy của mẹ Công Vinh trong đám cưới

Sau 6 năm bên nhau, Thủy Tiên - Công Vinh đã có một đám cưới vào ngày 27/12/2014 tại Kiên Giang (quê Thủy Tiên) và ngày 1/1/2015 tại Nghệ An (quê Công Vinh). Trong ngày vui ở Kiên Giang, lượng khách mời đông đột biến vì nhiều người dẫn thêm người nhà, đông đảo người hâm mộ cũng bao vây tiệc cưới để chờ xin chữ ký và chụp ảnh cùng Công Vinh - Thủy Tiên khiến tình trạng khu vực ra vào khá lộn xộn. Trong bữa tiệc, nhiều khách mời phải ngồi dùng bữa trên sàn, các fan vô tư lên sân khấu xin chữ ký khi đôi uyên ương đang chuẩn bị cắt bánh. Trong đám cưới ở Nghệ An, lợi dụng lúc gia đình bận rộn chuẩn bị tiệc cưới, một người lạ mặt đã lẻn vào nhà, trộm xe máy của mẹ Công Vinh. Đến trưa cùng ngày, chiếc xe đã được trả lại chính chủ.

Đám cưới Lâm Khánh Chi mời 650 khách nhận được 350 phong bao mừng

Ngày 11/1/2018, Lâm Khánh Chi đã tổ chức đám cưới với ông xã Phi Hùng tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở TP.HCM. Ngoài bạn bè, đồng nghiệp và người thân, hôn lễ của Lâm Khánh Chi còn thoải mái mở cửa cho khá nhiều khán giả tới chung vui. Đến mãi sau này, ở buổi họp báo giới thiệu MV mới, Lâm Khánh Chi đã có những chia sẻ đầy bất ngờ về hôn lễ của mình. Lâm Khánh Chi cho biết, dù là ngày vui nhưng cô "lỗ sấp mặt" vì danh sách khách mời chỉ có 500 nhưng đến ngày diễn ra đã lên tới 650 khách. Tình huống này buộc cô phải kê thêm 13 bàn nhưng cuối cùng chỉ nhận về hơn 350 phong bao mừng cưới. Lâm Khánh Chi dí dỏm cho biết may nhờ có gia đình bù lỗ không thì cô sạt nghiệp vì chẳng có tiền thực hiện thêm sản phẩm âm nhạc.

Hằng Trần