Mẹ 9X bày cách khiến bé thích nói tiếng Anh hàng ngày

Bé Sâu học tiếng Anh cùng mẹ.

Bé Sâu 3 tuổi rưỡi là con trai của chị Trà Nguyễn (kinh doanh, sinh năm 1991). Sâu có thể nhận diện, gọi tên các đồ vật, con vật... trong cuộc sống thường ngày, giao tiếp với mẹ bằng tiếng Anh. Bé cũng thích được xem hoạt hình hoàn toàn bằng ngôn ngữ này.

Không dừng lại ở trò chuyện với mẹ, bé Sâu cũng tự tin nói tiếng Anh với các bạn nhỏ nước ngoài. Một ngày nọ, Sâu được mẹ dẫn tới sân chơi - nơi có nhiều bạn nhỏ người nước ngoài cũng đang vui đùa. Chơi được một lúc, Sâu bớt rụt rè và trò chuyện với các bạn. Khi chơi với bạn, bé nói: "I came here first", với mong muốn người đến trước sẽ được chơi trước. Đến lúc các bạn rủ nhau đóng vai anh hùng, Sâu dõng dạc hô to về nhân vật bé muốn đảm nhận: "I am spider man". Khi bị bạn hích nhẹ, bé quay ra mách bằng tiếng Anh: "Mommy, I am hurt" để các bạn hiểu là bé đang mách mẹ.

Chia sẻ với Ngoisao.net, chị Trà cho hay: "Mục tiêu lớn của tôi khi cho con học tiếng Anh là bé có thể sử dụng ngoại ngữ này như tiếng Việt. Khi lớn, con có thể tự đọc các tài liệu trên mạng, tự khám phá cách học ngôn ngữ mới... Điều quan trọng là con được học như đang chơi sẽ dễ tiếp thu, sau này không cần tốn nhiều thời gian để học tiếng Anh nữa".

Bé Sâu cũng được nhiều người biết đến khi tham gia các video ca nhạc cùng bố. Ảnh: NVCC

Nói về quá trình học tiếng Anh của con, Trà Nguyễn bật mí bé Sâu được nghe các bài nhạc tiếng Anh có giai điệu vui tươi từ khi 2-3 tháng tuổi. Đến khi con được 15 tháng tuổi, có nhận thức về thế giới xung quanh, mẹ 9X cho bé nghe các bài hát tiếng Anh nhiều hơn, chị cùng con hát, nhảy, dùng ngôn ngữ cơ thể để diễn tả bài hát. "Khi bật bài Head, shoulders, knees & toes, tôi sẽ chỉ vào các bộ phận cơ thể tương ứng để con hiểu. Đối với bài hát If you happy and you know, tôi thể hiện cảm xúc trên gương mặt. Tôi thực hiện động tác vỗ tay, dậm chân khi con nghe các bài hát Clap your hand, Stomp feet. Nhờ hoạt động này, con rất thích, bắt chước mẹ và tự nhiên hiểu được ý nghĩa của các từ đó", chị kể.

Lúc bé Sâu có lượng từ vựng nhất định, Trà bắt đầu nói chuyện với con bằng tiếng Anh trong mọi hoạt động hàng ngày, áp dụng tình huống thực tế để con dễ hình dung, dễ hiểu. Khi Sâu tròn 3 tuổi, mẹ 9X cho con học thêm tiếng Anh bằng các ứng dụng dạy tiếng Anh cho trẻ em bản xứ, cho con đọc và nhắc lại truyện. Bé được dùng Ipad để học nhưng không quá 30 phút mỗi ngày để không ảnh hưởng tới đôi mắt. "Việc lặp lại câu chuyện giúp bé bắt chước cách phát âm của người bản xứ. Tuy nhiên, nhiều lúc việc này không tạo được hứng thú cho con. Do đó, tôi sẽ giải thích các cụm từ con chưa hiểu, thi xem mẹ với con ai đọc to hơn, đọc thầm bé hơn hoặc đơn giản là tạm dừng hoạt động đó 1-2 ngày rồi mới tiếp tục", mẹ 9X bật mí.

Trà Nguyễn không coi rằng mình đang dạy con học ngoại ngữ mà là người bạn đồng hành với con. "Bởi lẽ, trong quá trình học tiếng Anh cùng cháu, tôi biết thêm nhiều điều mới mẻ. Vì không coi là đang dạy con nên tôi cũng không gặp áp lực với việc con học được hay không. Do đó, cháu tiếp thu tiếng Anh một cách tự nhiên, vui vẻ", chị kể. Trong quá trình đồng hành cùng con, Trà Nguyễn thường cho con làm quen với chủ đề bé thích như khủng long, cá mập.

"Chủ trương học tập của gia đình tôi tóm gọn trong câu 'Vui là chính'. Để giúp con tiếp thu ngoại ngữ, việc học cần vui vẻ để con hứng thú, lựa theo sở thích của con, không nên áp dụng rập khuôn. Tôi nghĩ người mẹ nào cũng có thể làm được với lòng kiên nhẫn", chị bổ sung.

