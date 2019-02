Hồng Vân 'giật mình' vì câu nói của con gái khi diễn kịch

Con gái út của Hồng Vân đóng kịch Bí Ngô cùng các bạn diễn kịch trong buổi Gala 2019 tại trường quốc tế TIS - nơi cô bé đang theo học.

Đảm nhận một vai diễn trong vở kịch của chương trình Gala 2019 với chủ đề Rise up and Shine - Vươn cao và tỏa sáng do nhà trường tổ chức vào cuối tuần trước, Bí Ngô (tên thật là Ngô Lê Bảo Châu) đã khiến chính bố mẹ của mình, NSND Hồng Vân và diễn viên Lê Tuấn Anh, bất ngờ. Vở kịch là câu chuyện của một nhóm bạn đam mê nghệ thuật nhưng không nhận được sự ủng hộ từ gia đình hay bố mẹ bận rộn kiếm tiền mà không dành đủ thời gian bên con.

NSND Hồng Vân chia sẻ về cảm nghĩ khi xem con biểu diễn.

NSND Hồng Vân cho chỉ khi ngồi dưới hàng ghế khán giả, cô mới biết tiết mục của con gái mình là gì vì bé hoàn toàn giữ bí mật, cũng không nhờ mẹ hướng dẫn diễn xuất. So với lần biểu diễn tại trường vào năm ngoái, Hồng Vân nhận thấy con gái có tiến bộ, phát âm và thể hiện cảm xúc tốt hơn. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, cả cô và ông xã đều không khuyến khích con biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp.

"Việc học của các cháu là trên hết. Con nhà nòi có sẵn máu rồi, tham gia là sẽ theo luôn; không được diễn sẽ cảm thấy rất nhớ sân khấu nên dễ chểnh mảng học hành", bà mẹ nổi tiếng cho biết.

Ngoài những phân đoạn có lời thoại và thể hiện cảm xúc, Bí Ngô (giữa) còn thể hiện vũ đạo đáng yêu.

Xem tiết mục của con và các bạn, NSND Hồng Vân và ông xã cũng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Bí Ngô vào vai một cô bé có ba mẹ luôn bận rộn với công việc. Và lúc cô bé nói: "Con không cần tiền, còn cần ba mẹ. Con còn nhớ lúc nhà mình nghèo khó, bữa cơm lúc nào cũng đầy đủ. Còn bây giờ thì...", Hồng Vân thừa nhận cô đã "hơi giật mình". Cô không biết đó có phải là suy nghĩ của con gái mình hay không nhưng cũng khiến cô phải "tự kiểm điểm" bản thân và hứa sẽ tâm sự với con ngay buổi tối khi về nhà. Cùng với lời hứa sẽ dành thật nhiều thời gian và cuối tuần luôn bên con, NSND Hồng Vân còn nhắn nhủ các bố mẹ: "Hãy lắng nghe 'tiếng lòng' của con để kiểm nghiệm lại mình".

Tiết mục đem đến cho vợ chồng NSND Hồng Vân nhiều cảm xúc.