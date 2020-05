Độc giả nhận giải tuần đầu cuộc thi 'Khoảnh khắc lần đầu của bé' 0 Ba bài dự thi khắc họa khoảnh khắc sinh động đầu đời của bé 0-2 tuổi, được sự yêu mến từ độc giả, nhận quà tặng là tiền mặt hoặc voucher mua bỉm tả.

Tuần đầu cuộc thi "Khoảnh khắc lần đầu của bé" (từ 18/5 đến 24/5) đã nhận gần 300 bài viết tham dự, với những chia sẻ thú vị về khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé, kể từ khi con bước vào thế giới này.

Theo thể lệ, Ban tổ chức đã tìm ra ba độc giả thắng giải tuần đầu, dựa trên tiêu chí gồm 60% điểm chấm từ Ban giám khảo và 40% điểm dựa trên lượng bình chọn của độc giả cho bài viết đó (lượt bình chọn của độc giả tính trên số lượng like cuối bài dự thi). Trong đó, bài viết "Mẹ yêu từng khoảnh khắc lần đầu của con" của chị Ngô Thị Thúy An đã giành giải nhất tuần đầu tiên.

Với chị Thúy An, khoảnh khắc con trai cất tiếng khóc chào đời cùng những cử chỉ đáng yêu đầu tiên mãi là kỷ niệm đẹp không thể quên. Đó là khi thấy khuôn mặt với biểu cảm nhăn nhó và tiếng khóc oe oe thật to của con trai vừa lọt lòng mẹ, được tiếp xúc da kề da và con say sưa bú những giọt sữa mát lành đầu tiên... khiến trái tim chị như tan chảy và mong sẽ luôn sát cánh trong những lần đầu cùng con cho đến cuốt cuộc đời này.

"Từng ngày được bên con, chăm lo mỗi bữa ăn, giấc ngủ và chứng kiến con ngày càng khôn lớn khỏe mạnh chính là niềm hạnh phúc vô bờ bến của mẹ", chị An trải lòng và cho biết mong được hòa vào thế giới của con để hiểu rõ tính cách con nhiều hơn.

An Phúc ít khóc, hay cười và là một "chàng trai" rất cá tính dù chỉ mới tròn 12 tháng tuổi.

Chị An cũng là một người mẹ rất thích lưu lại những khoảnh khắc đầu đời của con và kỳ vọng mai sau khi con lớn khôn có thể xem lại tất cả hình ảnh của mình để biết trân quý từng khoảnh khắc trong cuộc sống.

Những dòng chia sẻ xúc động của chị An cùng mỗi bức ảnh của con trai An Phúc trong từng khoảnh khắc suốt 12 tháng qua đã nhận rất nhiều sự quan tâm và yêu thích của độc giả.

Tình yêu dành cho con vô bờ bến là nỗi niềm chung của bậc làm cha mẹ. Chị Vũ Thị Thư (Hà Nội) trải lòng chân thành qua bài viết "Trân quý khoảnh khắc đầu đời cùng con", chứng kiến lần đầu con trai Moon biết ti, biết lẫy, chập chững từng bước đi đầu tiên... đã khiến cho nước mắt người mẹ tuôn rơi, cổ họng mẹ nghẹn ngào, một thứ cảm xúc khó tả, niềm hạnh phúc đang dâng trào lên không thể kìm được.

Phạm Vũ Hà My (bé Moon) thích khám phá những điều thú vị xung quanh.

Ngày bé Moon bắt đầu chập chững bước đi khám phá những điều thú vị xung quanh, chị mong con luôn tự tin vững bước và khám phá thế giới. "Mỗi khoảnh khắc bên em đều vô cùng quý giá với mẹ, và những khoảnh khắc ấy mẹ sẽ phải khắc ghi thật sâu trong tim. Mẹ phải chụp ảnh, ghi hình, ghi vào nhật ký để phòng khi mẹ bị 'não cá vàng', những khoảnh khắc lần đầu em biết sẽ không có lần thứ hai", chị Thư chia sẻ.

Nội dung xúc động trong từng câu chữ, chia sẻ sinh động về những khoảnh khắc lần đầu của con, bài viết của chị Vũ Thị Thư đã giành giải nhì của cuộc thi.

Đồng giải nhì với chị Thư là bài dự thi "Ánh sáng của đời mẹ" của chị Nguyễn Thùy Vân. Chị kể, trước khi có Mít, cuộc đời của chị Vân là một chuỗi dài bất hạnh, mọi thứ tưởng chừng chỉ toàn nỗi đau và nước mắt, không một tiếng cười, không một niềm vui khi biết rằng 99% sẽ vô sinh, chỉ có 1% là hy vọng phép màu. Nhưng mây đen rồi sẽ tan biến, khoảng trống rồi cũng được lấp đầy khi biết mình đang mang thai con gái, khi được nghe tiếng khóc chào đời của con. "Khoảnh khắc mà tim mẹ như ngừng đập, thời gian như ngừng chảy, trong cơn mê man, mẹ nhận rõ khuôn mặt của con gái bé bỏng đáng yêu nhường nào. Điều ấy luôn khiến cho mẹ chỉ muốn che chở, bảo vệ con mãi", chị chia sẻ.

Với chị Vân, Mít là duy nhất của cuộc đời.

Niềm vui và hành phúc như kéo dài hơn khi ngày chị chứng kiến con gái biết lật, bi bô ê a nói, bò, rồi biết tự nắm lấy vật gì đó để tự đứng lên... Và chị lại càng yêu hơn khuôn mặt con bầu bĩnh, đôi mắt long lanh, lúc nào cũng bi bô ê a chưa tròn tiếng, hoặc lại nước mắt ngắn nước mắt dài mỗi khi Mít đòi mẹ ẵm, hay những cái nũng nịu, chạm ôm mỗi khi thức dậy buổi sáng.

Từ khi có Mít, chị Vân xem như mình có tất cả trong niềm vui và hạnh phúc. Có Mít, chị lại vất vả nhiều hơn với những đêm thức trắng khi con ọc sữa liên tục mấy tuần hay mỗi khi con chích ngừa về với cái sốt râm ran. "Dù mỗi ngày trôi qua, khó khăn hay cực khổ, chỉ cần có con bên cạnh, được nghe tiếng cười của con, đủ xóa tan bao muộn phiền của cuộc sống, những mệt nhọc trong mẹ", chị Vân nhắn nhủ với con gái.

Cuộc thi "Khoảnh khắc lần đầu của bé" do Ngoisao.net phối hợp với Con Cưng - Hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé tổ chức tiếp tục diễn ra trên Ngoisao.net đến hết ngày 14/6. Độc gải gửi bài dự thi tại đây để có cơ hội nhận nhiều giải thưởng giá trị.

Bài dự thi thể hiện khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé, chẳng hạn như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video.

Danh sách độc giả thắng giải mỗi tuần sẽ công bố trong tuần tiếp theo.

Thư Kỳ