Đám cưới tre nứa mang đậm tinh thần Việt và nét châu Âu

Cô dâu An (TP HCM) và chú rể Lewis (Anh) chạm mặt lần đầu khi cùng tham gia hoạt động tình nguyện lúc là sinh viên trường Đại học Hertfordshire, Anh. Tình bạn của cả hai dần phát triển thành tình yêu trong những năm tháng Đại học. Đến tháng 10/2017, Lewis cầu hôn An lần 1 khi cô đang dạy tiếng Anh. Tuy nhiên vì Lewis mở lời khi chưa mua nhẫn nên An từ chối. Tới khi uyên ương đang đi dạo trong công viên, anh đã ngỏ lời một lần nữa khiến An bật cười nắc nẻ và gật đầu đồng ý.