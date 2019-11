Chồng nấu cơm suốt 9 tháng cho vợ bầu

Khi nhìn thấy Mai Hường đăng tải những mâm cơm do chồng nấu, một số người tưởng Duy Anh là đầu bếp chuyên nghiệp nhưng thực tế anh là kỹ sư công nghệ thông tin. Tất cả cách chế biến món ăn, trình bày mâm cơm đều do Duy Anh tự mày mò học hỏi qua mạng. Điều may mắn là Duy Anh chỉ cần nhìn qua công thức và có thể nấu nhiều món thành công trong lần đầu tiên.