Bé 3 tuổi rưỡi há miệng đợi sung rụng vì tin lời chị

Từ trong nhà đi ra, chị Thúy Liễu ở Long Biên (Hà Nội) bất ngờ khi con gái có hành động kỳ lạ. Bé Hà My, con gái chị, ngước nhìn chùm sung trên cao rồi há miệng như chờ đợi. Được một lúc, thấy bé vẫn ngửa cổ, chị Liễu ra ôm con để bảo My dừng lại. Chị cười phá lên khi biết bé được chị họ 6 tuổi "xúi" làm động tác đó để đón quả sung rơi vào miệng.

Hà My há miệng chơ tới khi mẹ bảo dừng lại mới thôi.

Mỗi lần về quê, Hà My được gặp gỡ nhiều anh, chị, em họ sàn tuổi. Các bé bày cho nhau các trò hài hước khiến người lớn vừa bực, vừa buồn cười. Hà My gần như nhỏ tuổi nhất trong đám trẻ nên hay bị các chị trêu chọc. Thỉnh thoảng, bé giận dỗi nhưng chỉ buồn một lúc rồi lại chạy ra cười đùa.

Ở nhà, My được bố mẹ chiều chuộng nên thỉnh thoảng bướng bỉnh. Bé có em trai 13 tháng tuổi và rất yêu em, nhưng đôi lúc vẫn làm em bé khóc. My biết tự chơi khi mẹ bận việc nhưng lười ăn nên phải để bố xúc. Những lúc bố đi vắng, My buồn vì thiếu người cùng nô đùa nên "ăn vạ" không cho mẹ bế em.

Hà My quấn bố hơn mẹ, thích ngồi vào lòng và vuốt ve má bố. Chồng chị Liễu bận bịu nhưng gắng dành thời gian cho con bởi lo My thiệt thòi khi mẹ sinh em bé. Chị Liễu thấy hạnh phúc vì con gái là cô bé trong sáng, dễ tin tưởng và biết yêu thương mọi người. Hành động ngây thơ của My khi "há miệng đợi sung" khiến chị nhớ mãi bởi "vừa ngốc nghếch, vừa đáng yêu".

Bé Hà My và em trai.

Vân Anh