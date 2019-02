Bạn gái áp lực khi tôi muốn cưới còn em thì chưa 0 Em áp lực chuyện lấy chồng, giờ muốn chia tay tôi và mong tôi tìm người phù hợp hơn.

Tôi 28 tuổi, người ngoại tỉnh, làm việc tại TP HCM, em 25 tuổi, làm cùng công ty với tôi. Chúng tôi nói chuyện nhiều, dần dần tôi có cảm tình với em nên đã quan tâm, giúp đỡ em trong công việc. Làm được 5 tháng em nghỉ làm với lý do không hợp công việc ở đây. Chúng tôi vẫn yêu nhau say đắm, đã đi quá giới hạn. Em quan tâm tôi nhiều, thỉnh thoảng qua chỗ tôi ở, nấu đồ ăn cho tôi. Hai tháng gần đây, chúng tôi hay cãi nhau vì một số lý do. Tôi đề cập chuyện yêu nhau thì nên xác định tương lai và có kế hoạch cho hai đứa, em bảo gia đình không muốn cho em quen người ở xa (em ở TP HCM). Chúng tôi giận nhau một tuần, rồi tôi chủ động làm lành với em. Sau đó chúng tôi lại xảy ra cãi vã nhiều hơn.



Rồi tôi phát hiện em có người đàn ông khác ở chỗ làm mới. Tôi hỏi em bảo chỉ là đồng nghiệp, không có ý gì cả. Sau đó tôi phát hiện tin nhắn tin cảm của em và người ấy, lần này em in lặng không nói gì, ít ngày sau em nhắn tin rằng em và tôi không hòa hợp, hay cãi nhau, tôi muốn lập gia đình sớm, còn em chưa nghĩ đến chuyện đó. Quen tôi, em áp lực chuyện lấy chồng, giờ muốn chia tay tôi và mong tôi tìm người phù hợp hơn. Em cảm ơn tôi thời gian qua đã quan tâm và yêu em. Sau đó em chặn mọi liên lạc với tôi. Em nói làm vậy để tốt cho tôi, không muốn tôi khổ. Tôi phải làm sao đây? Tôi còn yêu em nhiều lắm, mong mọi người tư vấn giúp. Cảm ơn mọi người.

Dũng

