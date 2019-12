6 bộ sách phù hợp làm quà Giáng Sinh cho bé 0 Đêm Giáng sinh của cả nhà sẽ trở nên ấm áp, nhiều màu sắc hơn khi bố mẹ và bé có những khoảnh khắc đọc sách vui vẻ cùng nhau.

1. Hạt giống yêu thương (The Seeds of love)

The Seeds of love (Hạt giống yêu thương) tập hợp 5 tác phẩm đặc sắc của các nhà văn, họa sĩ nổi tiếng tại Hàn Quốc: Christmas Gift - Món quà Giáng Sinh, Tori’s red hair - Mái tóc đỏ của Tori, My Fuzzy friend - Bạn Fuzzy của tớ, Looking for the Land of Silence, Misty morning walk with Mother - Cùng mẹ đi trong sương sớm.

Những câu chuyện thú vị, cảm động về gia đình, tình bạn, cùng tranh minh họa đáng yêu, đầy màu sắc của bộ sách sẽ cùng bé trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc cũng như bài học hay. Đặc biệt, xuất phát từ nhu cầu giúp bé làm quen với tiếng Anh một cách dễ dàng, hiệu quả, mỗi cuốn sách đều được thiết kế để hoạt động đọc - kể chuyện bằng tiếng Anh, làm quen với từ vựng. Bố mẹ vừa có thể tương tác cùng con khi đọc sách, vừa tạo động lực cho con học ngoại ngữ.

2. Chuyện gì con cũng biết

Hạnh phúc có khi thật nhỏ bé, không phải là những món quà đắt tiền mà bố mẹ mua cho con, hay việc bố mẹ cố gắng bằng mọi giá "trải" cho con đường đi ít chông gai. Hạnh phúc là cái ôm mẹ dành cho con, giây phút bố xoa đầu khen con thật ngoan, hay bữa cơm cả nhà mình quây quần bên nhau, những lần dạo chơi cùng ông bà.

Chuyện gì con cũng biết sẽ là món quà ý nghĩa dành tặng bé trong mùa Giáng sinh này. Cuốn sách tập hợp những câu chuyện, những tình huống quen thuộc, gần gũi có thể gặp trong bất cứ gia đình nào, được chính bố mẹ chia sẻ. Khi chúng ta hiểu con cái, hiểu được thế giới bên trong với vô vàn cảm xúc, suy nghĩ của con, chúng ta sẽ đến gần với con hơn...

3. Con có cách rồi

Sẽ có những lúc bé làm sai, bé làm không đúng nhưng từ đó bé sẽ được trải nghiệm những bài học thực tế, thú vị và vui vẻ để trở nên tự tin và tự lập hơn trong sinh hoạt hàng ngày. Bộ sách Con có cách rồi với những câu chuyện thú vị và hài hước giúp các cha mẹ thấu hiểu tâm tư, tình cảm, những hành động hồn nhiên của các bé.

Bộ sách gồm 4 tựa: Bố phải nghe lời nhé, Mẹ không được ốm đâu, Con là người hùng đấy, Để con giúp ông bà.

4. Kỹ năng rèn luyện thói quen tốt

Nuôi dưỡng cho con những thói quen tốt luôn là mối quan tâm hàng đầu của các bố mẹ. Bộ sách Kĩ năng rèn luyện thói quen tốt sẽ giúp bố mẹ đồng hành cùng con trong việc nhận thức những đức tính tốt như: biết lắng nghe, thật thà, chăm chỉ...

Với cốt truyện đơn giản, các nhân vật gần gũi, hình ảnh minh họa đẹp mắt, mỗi câu chuyện từ bộ sách sẽ giúp các bé rèn luyện được những tính cách tốt. Bên cạnh đó, bộ sách còn được viết dưới dạng song ngữ, giúp bé vừa phát triển khả năng về từ vừa có thể rèn luyện những câu tiếng Anh cơ bản.

5. Kỹ năng cho bé trong giao tiếp

Với bộ sách Kỹ năng cho bé trong giao tiếp, các bạn nhỏ sẽ được học những bài học về sự sẻ chia, thêm yêu cuộc sống và giải quyết được nhiều tình huống bất ngờ gặp phải khi giao tiếp, học tập và chơi đùa cùng các bạn.

Mỗi cuốn sách: Biết cảm ơn khi nhận, Biết xin lỗi khi sai, Mình cùng chơi nhé, Lời chào đi trước, Mẹ ơi con xin hứa sẽ là trợ thủ đắc lực cho bố mẹ trong việc giúp bé hình thành những kỹ năng giao tiếp, ứng xử cơ bản trong cuộc sống hằng ngày. Hãy để đêm Giáng sinh trở nên ấm áp hơn bằng những câu chuyện, những bài học cuộc sống mà mỗi trang sách đem đến cho bé.

6. Cổ tích song ngữ

Với tủ sách Cổ tích Việt Nam và Cổ tích thế giới, bé sẽ được bước vào thế giới cổ tích đầy diệu kỳ, giúp bé nuôi dưỡng tâm hồn, phát huy trí tưởng tượng phong phú... Những câu chuyện cổ tích với kết thúc có hậu (happy ending) luôn để lại rất nhiều cảm xúc, ấn tượng cho bé, kèm theo đó là những bài học ý nghĩa. Đêm Giáng sinh sẽ trở nên ấm áp và tràn ngập yêu thương hơn khi bố mẹ cùng bé phiêu lưu vào thế giới cổ tích diệu kỳ.