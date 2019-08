Vợ cũ Bằng Kiều chia sẻ bí quyết giúp mẹ đơn thân mạnh mẽ sau ly hôn 0 Nữ ca sĩ cho rằng phụ nữ nên làm bạn với chồng cũ nếu có thể và tuyệt đối không được nói xấu về họ với các con.

Trizzie Phương Trinh cho biết gần đây cô nhận được nhiều tin nhắn từ các chị em vừa chia tay chồng và hỏi về bí quyết để nhanh chóng cân bằng cuộc sống, mạnh mẽ sau ly hôn. Nữ ca sĩ đồng cảm vì từng đổ vỡ trong cuộc hôn nhân với Bằng Kiều. Cô hiểu rằng sau khi bước ra khỏi một cuộc hôn nhân, phụ nữ là người thiệt thòi nhất vì bị gọi là gái một con, hai con... trong khi đàn ông thì xem như người độc thân cho dù họ có bao nhiêu đứa con đi chăng nữa.

Cô đưa ra 7 lời khuyên với mong muốn giúp các single mom (mẹ đơn thân) tự tin hơn sau ly hôn:

1. Đầu tiên hãy chấp nhận với những gì đã xảy ra, đừng buồn tủi hay cho mình là nạn nhân. Khi chúng ta chấp nhận với những gì đã xảy ra thì chúng ta mới có thể buông bỏ mà đi tới. Nếu không các bạn sẽ luôn ôm nỗi hận trong lòng và điều này sẽ ngăn chặn các bạn làm lại cuộc đời mới. Hãy tha thứ cho người đã làm tổn thương bạn và cứ tin là khi một cánh cửa đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra.

2. Nên giữ quan hệ tốt hoặc làm bạn với người cũ nếu có thể, đừng để ý đến cuộc sống riêng tư của anh ấy. Nên chúc phúc cho anh ta khi anh quen với người mới và hãy cám ơn cô ấy nếu như cô ta đối xử tốt với các con mình. Vì nếu như các bạn cứ cay cú, đay nghiến cũng chẳng thay đổi được tình hình mà chỉ làm cho anh ta tránh né không muốn đến gặp con vì sợ phải đương đầu với bạn. Nếu như muốn anh đến thường xuyên để thăm con thì hãy giữ quan hệ tốt và đừng làm cho anh ta sợ.

Trizzie hạnh phúc với cuộc sống mẹ đơn thân bên ba con.

3. Nên làm mới mình bằng cách chăm sóc bản thân nhiều hơn. Nếu như bạn bị quá cân thì nên ăn kiêng và tập thể dục để thân hình thon gọn lại. Nếu như trước đây các bạn không trang điểm thì bây giờ nên trang điểm nhẹ hay cắt tóc để thay đổi. Làm mới mình không chỉ dừng ở bên ngoài mà nên làm mới mình luôn cả bên trong bằng cách trau dồi thêm kiến thức qua đọc sách hay xem video về đề tài phát triển bản thân. Đọc những cuốn sách này sẽ giúp bạn tự tin hơn.

4. Đừng nên vội vàng hẹn hò với người đàn ông khác để lấp vào chỗ trống trong tim bạn. Nhiều người phụ nữ đã từng sai lầm khi vội vàng nắm lấy một bờ vai ai đó với hy vọng là người kia sẽ bù đắp cho mình. Thường thì những cuộc tình này cũng sẽ ra đi rất nhanh chóng còn không thì một ngày nào đó bạn sẽ nghiệm ra rằng mình không yêu người đàn ông đó và thế là lại tiếp tục chôn vùi ngày tháng trong một cuộc sống không hạnh phúc. Chỉ nên hẹn hò khi nào trong lòng bạn không còn hình bóng người cũ và chỉ đến với người mới khi mình yêu họ thật sự.

5. Hãy dành nhiều thời gian bên con cái, nói chuyện với chúng thật nhiều để tìm hiểu thêm chúng đang cần gì vì những đứa con sau hậu ly hôn thường bị tâm lý hụt hẫng khi không có cha bên cạnh. Nên dẫn chúng đi chơi đây đi đó với những người con của các bà mẹ đơn thân khác để chúng nó được vui đùa với trẻ cùng tuổi mà mình cũng có người để tâm sự. Tuyệt đối không nói xấu bố chúng nó cho dù họ có đối xử tệ với bạn như thế nào đi nữa. Đối với những đứa trẻ thì người bố dù sao cũng là người hùng trong mắt chúng.

6. Nên đi ra ngoài xã giao, không nên ủ rũ ở nhà ôm con mà khóc. Hãy tìm bạn bè đi chơi, đi shopping hay đăng ký làm thiện nguyện viên cho những hội đoàn hay hội từ thiện. Khi chúng ta giúp cho những hoàn cảnh khó khăn hoặc đau thương hơn lúc đó chúng ta mới nhận ra rằng hoàn cảnh của chúng ta chẳng là gì cả so với họ.

7. Không bao giờ nên than vãn làm mẹ đơn thân khó khăn, cô đơn, buồn chán trên mạng xã hội cho dù đúng là nhiều lúc nó không dễ dàng chút nào. Vì các bà mẹ đơn thân thường xuyên phải đóng cả hai vai trò mẹ lẫn cha. Các bạn biết tại sao là không nên than vãn không? Là vì chẳng một người đàn ông nào muốn nhảy vào để vác cái gánh nặng của chúng ta nhất là khi thấy hình ảnh một đàn con nheo nhóc và một bà mẹ single mom suốt ngày than vãn cực khổ. Chuyện anh hùng cứu mỹ nhân là chuyện rất hiếm hoi xảy ra trong thời đại này vì vậy các bạn nên cho họ nhìn thấy giá trị của mình thay vì những hình ảnh làm họ chán ngán. Khi các bạn cho người khác thấy bạn là một người vui vẻ, tự tin, yêu đời và tự lo được cho cuộc đời mình thì tự nhiên họ lại muốn được ở bên cạnh bạn cho dù bạn có bao nhiêu đứa con đi nữa vì họ biết có họ hay không bạn vẫn tự chủ được cuộc sống của mình. Và tất nhiên khi bạn xinh đẹp tự tin thì bạn có quyền được chọn lựa chứ bạn không đưa quyền lựa chọn đó cho người khác để họ chọn bạn hay không.

Cô và Bằng Kiều vẫn thỉnh thoảng đi ăn uống chung cùng các con dù đã ly hôn.

Cuối cùng, Trizzie chúc các chị em luôn vững tin và sớm tìm được hạnh phúc mà họ xứng đáng được nhận. Dù đã ly hôn nhiều năm, Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết và cùng nuôi dạy ba con trai trưởng thành. Cả hai được nhiều người ngưỡng mộ vì có cách hành xử văn minh sau ly hôn. Ba cậu nhóc Beckam, Colin và Kenzi hiện sống với mẹ tại Mỹ. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, Bằng Kiều sẽ đưa đón ba cậu nhóc đi học hoặc dành cả ngày để chơi đùa cùng con. Cặp đôi thỉnh thoảng đưa các con cùng đi ăn uống và du lịch chung. Họ cũng vui vẻ đoàn tụ trong những dịp đặc biệt của các con, gửi lời chúc mừng mỗi lần sinh nhật người kia. Trizzie gọi chồng cũ là "ông bạn" và chúc anh "sớm tìm được người nâng khăn sửa túi". Cả hai cũng thoải mái hỗ trợ nhau trong sự nghiệp ca hát. Mặc dù nhiều người hâm mộ mong tái hợp, cả hai khẳng định chuyện này là không thể.

Cherry Trần