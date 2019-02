Tuấn Hưng hẹn hò, hôn bà xã Thu Hương say đắm

Trên trang cá nhân, Tuấn Hưng vừa đăng loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc tình tứ bên bà xã Thu Hương. Giọng ca Tìm lại bầu trời dùng xế hộp đưa bà xã đi hẹn hò riêng tại một khách sạn lớn ở trung tâm Hà Nội. Cả hai cùng uống rượu vang và trò chuyện, trao nhau nụ hôn say đắm. Tuấn Hưng nhắn nhủ bà xã: "5 năm ta trói chặt nhau rồi và ta sẽ trói nhau mãi mãi nhé em yêu".

Tuấn Hưng nắm tay và hôn bà xã say đắm.

Tuấn Hưng cũng gửi lời chúc đến người hâm mộ trong ngày Valentine: "Chúc các bạn một ngày lễ tình nhân thật là hạnh phúc và nhiều may mắn. Hãy ở bên cạnh người mình yêu, hãy tìm cho mình một nửa trong ngày hôm nay". Nam ca sĩ sau đó bật nhạc ca khúc Nothing's gonna change my love for you để hát theo. Anh đưa tay nựng má bà xã đầy tình tứ.

Tuấn Hưng hôn bà xã Thu Hương say đắm Tuấn Hưng gửi lời chúc Valentine đến người hâm mộ.

Cách đây không lâu, Tuấn Hưng hé lộ thông tin bà xã đang mang bầu con thứ ba. Vợ chồng anh đã có hai nhóc tỳ, bé Su Hào và bé Son. Tháng 10/2018, Tuấn Hưng liên tục gặp chuyện xui xẻo khi liveshow đúng ngày sinh nhật 40 tuổi bị huỷ vào sát giờ diễn, sau đó siêu xe Ferrari 15 tỷ bị nát đầu. Không chỉ bị thiệt hại về tài chính, tinh thần của Tuấn Hưng trong thời điểm đó cũng bị khủng hoảng, anh phải nhập viện cấp cứu. Thu Hương đã luôn ở bên chăm sóc khiến anh cảm động. Anh cảm thấy mình quá may mắn vì có được người vợ thông minh và chu đáo như Thu Hương. Cựu thành viên Quả Dưa Hấu thừa nhận nhờ viên mãn trong tình yêu mà anh hát cảm xúc hơn.

Cherry Trần