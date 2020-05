Thu Hoài không áp đặt tuổi kết hôn cho con 0 Hoa hậu Thu Hoài cho rằng kết hôn trước hay sau tuổi 30 không quan trọng và mong con chỉ cưới khi thực sự trưởng thành.

Chuyện thanh niên nên kết hôn trước hay sau tuổi 30 đang là vấn đề được dư luận quan tâm những ngày qua. Bên cạnh luồng ý kiến đồng tình, nhiều người lo ngại kết hôn sớm sẽ dễ đổ vỡ trong hôn nhân. Chia sẻ quan điểm về vấn đề này, hoa hậu Thu Hoài cho biết cô không áp đặt độ tuổi nhất định cho con cái. "Tôi vẫn hay bảo Mí - con gái mình - rằng: Con được tự do lựa chọn cuộc sống của mình. Yêu ai, cưới ai, mẹ sẽ không can thiệp nếu đó là điều con muốn. Chỉ có một thứ mẹ muốn con nghe lời mẹ là hãy kết hôn khi con đã thật sự trưởng thành", cô nói.

Cô chưa bao giờ sợ con sẽ ế hay kết hôn quá muộn, và cũng chưa từng bị áp lực rằng "con nhà người ta đã lấy vợ, lấy chồng". Bà mẹ ba con quan niệm rằng sống với ai, sống ra sao quan trọng hơn chuyện cưới lúc nào rất nhiều lần.

Hoa hậu Thu Hoài và con gái.

Từng đổ vỡ trong hôn nhân nên Thu Hoài hiểu những khó khăn khi bước vào cuộc sống chung. Cô cho rằng kết hôn sớm là một trong những lý do quan trọng dẫn đến đổ vỡ này. "Có quá nhiều những đôi vợ chồng trẻ dắt tay nhau ra toà sau chỉ ít ngày chung sống. Có quá nhiều đứa trẻ thiếu cha hoặc mẹ, chỉ vì cha mẹ chúng chưa đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Kết hôn sớm chỉ là một lý do mà thôi, nhưng tôi sợ rằng đó là lý do quan trọng nhất. Tôi cũng từng bước chân vào cuộc sống chung từ rất sớm và đổ vỡ giống như một điều không tránh khỏi. Cũng giống như khi bạn bắt tay vào một công việc quan trọng nhưng không hề chuẩn bị trước bất cứ điều gì, không biết mình sẽ phải thực hiện nó ra sao, liệu bạn có bao nhiêu cơ hội thành công cùng nó?", hoa hậu trải lòng.

Theo Thu Hoài cuộc sống hiện đại cần nhiều thứ hơn là một cuộc hôn nhân làm yên lòng cha mẹ. "Rất nhiều bạn trẻ có thể chưa xây dựng gia đình ở tuổi 30, nhưng cuộc sống của họ tuyệt vời hơn xa những ông bố, bà mẹ trẻ khác. Thay vì tờ giấy hôn thú, họ có sự nghiệp, có kỹ năng, có những mối quan hệ và chỗ đứng trong xã hội. Điều đó liệu có quan trọng hơn việc cưới một ai đó và cho rằng đó là biểu hiện của sự trưởng thành?".

"Tất nhiên, 30 tuổi cũng chỉ là một cột mốc tương đối mà thôi. Kết hôn khi ngoài 30 tuổi không thể đảm bảo rằng họ sẽ không đổ vỡ, chia tay. Nhưng tôi tin ở độ tuổi đó, mỗi người sẽ hiểu rất rõ mình đang làm gì, thay vì đặt bút ký tờ giấy kết hôn trong một phút thăng hoa, mơ mộng. Họ sẽ cười mỉm khi nghe câu "trời sinh voi, trời sinh cỏ", bởi họ biết không thể phó mặc cuộc sống con cái mình cho ông trời hay xã hội. Và phần lớn họ sẽ hiểu rằng kết hôn không phải trò chơi con trẻ, mà phải là phép cộng của tình yêu, trách nhiệm và là phép trừ của cái tôi. Nghĩ được như thế - hãy cưới", Thu Hoài nhắn nhủ.

Cherry Trần