Suýt chết khi chạy xe qua dòng lũ 0 Người đàn ông may mắn thoát nạn, trong khi chiếc xe máy bị cuốn trôi theo dòng nước lũ ở Tuyên Quang.

Do mưa lũ, cây cầu tràn nằm gần trụ sở UBND xã Tân An, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang bị ngập. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn mạo hiểm đi qua. Khi người đàn ông điều khiển xe máy băng qua được nửa đường thì bị dòng nước chảy xiết đẩy cả người lẫn xe ra phía mép cầu. Rất may, người này kịp đứng trụ trên bờ, bất lực nhìn chiếc xe máy bị cuốn trôi.

Mưa lớn và lũ trong đêm mùng 9 ngày 10/9 gây thiệt hại nghiêm trọng tại một số tỉnh ở Bắc Bộ. Tại Tuyên Quang, đã có ba người bị lũ cuốn trôi. Các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân và đang tiếp tục tìm kiếm người còn lại. Nhiều diện tích rau màu và giao thông đi lại của người dân bị ảnh hưởng.

