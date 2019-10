Rocker Nguyễn công khai bạn gái 0 Nam ca sĩ Rocker Nguyễn đăng ảnh hôn bạn gái trên trang cá nhân, sau tin đồn yêu Hoàng Thùy.

Trên Instagram, Rocker Nguyễn vừa đăng ảnh tình tứ bên bạn gái. Trong ảnh, nam ca sĩ khoác vai, hôn người yêu đắm đuối. Kèm theo đó là chú thích đơn giản "Be mine, be yours". Tuy nhiên, danh tính của cô gái trong hình chưa được tiết lộ. Nhiều người hâm mộ để lại lời chúc mừng nam ca sĩ, nhưng cũng không ít fan nữ bày tỏ sự tiếc nuối khi thấy thần tượng có bạn gái.

Rocker Nguyễn hôn bạn gái.

Trước đó, Rocker Nguyễn liên tục vướng tin đồn hẹn hò Hoàng Thùy. Giữa năm ngoái, nam ca sĩ rơi vào khủng hoảng vì trầm cảm. Anh trông tàn tạ và sống bất cần. Thời gian đó, Hoàng Thùy luôn động viên nam ca sĩ vượt qua giai đoạn khó khăn. Cô cũng nhiều lần sang Australia thăm Rocker Nguyễn. Trong khi Hoàng Thùy im lặng thì Rocker Nguyễn lên tiếng phủ nhận. Khi được một fan hỏi: "Anh nghĩ sao về chị Hoàng Thùy?", Rocker Nguyễn đáp: "Là một người bạn tốt, chân thành và sống thật".

Nam ca sĩ hài lòng với cuộc sống tại Australia.

Rocker Nguyễn từng là gương mặt được kỳ vọng với giọng hát ổn, ngoại hình điển trai. Tuy nhiên nam ca sĩ gần đây tuyên bố xa showbiz. Anh đang sống tại Australia và quản lý một cửa hàng trà sữa tại đây. Anh chỉ hát cho quán trà sữa của riêng mình và cho biết không hề hối tiếc khi rời khỏi showbiz. Anh có thể kiếm tiền nhiều gấp đôi so với khi còn làm trong ngành giải trí. Nam ca sĩ hài lòng với cuộc sống hiện tại và hạnh phúc vì được làm những việc mình đam mê.

Cherry Trần