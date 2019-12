Phương Mai bị chỉ trích vì dạo phố một tuần sau sinh mổ 0 MC Phương Mai cho rằng kiêng một tháng không ra đường là lời khuyên lỗi thời và ích kỷ, dễ gây trầm cảm cho phụ nữ sau sinh.

Khoảng một tuần sau khi sinh con trai, Phương Mai ăn diện xinh đẹp, vui vẻ đi ăn trưa và cùng chồng dạo phố cho đỡ "cuồng chân". Bên cạnh những bình luận khen ngợi cô nhanh lấy lại dáng, nhiều ý kiến lại khuyên nên ở nhà một tháng sau sinh. Họ cho rằng nếu không kiêng cử sau này cô sẽ sớm lãnh hậu quả: "Cô này tới 40 kiểu gì cũng bệnh đầy người/ sao bác sĩ không tư vấn kiêng cữ/ đợi đấy về già rồi biết/ sinh trưởng ở Việt Nam phải theo kiêng cữ kiểu Việt Nam, thổ nhưỡng ở Việt Nam khác Tây, đừng nghĩ Tây cái gì cũng đúng".

Bà mẹ một con ngay lập tức phản ứng gay gắt, đáp trả từng bình luận và đăng status giải thích cụ thể về chuyện cô tập luyện trong quá trình bầu bí cũng như kiêng cữ sau sinh thế nào cho khoa học.

Phương Mai tự tin diện áo crop top khoe vòng eo sau sinh.

Phương Mai cho rằng luyện tập trong thời gian mang thai là rất quan trọng, giúp duy trì sức khoẻ và nhanh lấy lại vóc dáng sau sinh. "Điều này em đã tự chứng minh cho mọi người thấy rồi nha. Đương nhiên chống chỉ định cho những người cơ thể quá yếu ớt, có dấu hiệu doạ xảy... Em nhắc tới điều này vì khi nghĩ lại, những người gàn em chuyện tập luyện, thậm chí inbox mắng khơi khơi, toàn là mấy chị béo ú".

Theo nữ MC, sau sinh mổ vẫn nên tiếp tục dùng thuốc giảm đau. "Chẳng tội gì phải chịu đau rồi rên la sao mổ đau thế. Dùng thuốc giảm đau để còn ngủ được, ngủ ngon cơ thể mới hồi phục". Cô cũng chia sẻ những lời khuyên kiêng cử đúng theo chỉ định của bác sĩ sau sinh mổ: Chịu khó tập đi lại, nhất là 24h sau mổ. Nghiên cứu cho thấy việc tập đi lúc này giúp cơ thể hồi phục nhanh chóng. Đi lại cũng giúp tránh những vấn đề như dính vết thương, tắc ruột do việc nằm một chỗ trong thời gian dài gây ra. Ăn uống thoải mái, không kiêng khem gì cả. Cơ thể phụ nữ sau sinh mất một lượng rất lớn các khoáng chất, đặc biệt là can xi. Thiếu hụt can xi tạo ra chứng loãng xương, gây đau nhức. Việc tự ý kiêng cữ vô tội vạ, kiêng từ bó rau cải đến con tôm dẫn đến tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng nghiêm trọng mới gây nguy hại cho sức khoẻ chứ không phải do cơn gió nào ngoài đường nha. Cơn gió có tội tình chi. Em chọn ăn nhạt, tránh mắm muối, sodium như xưa giờ vẫn vậy - giúp cơ thể không bị tích nước, phù mặt mũi chân tay, sưng đau vết thương. Tránh lên xuống cầu thang, bê vật nặng hơn 5 kg, những hoạt động gây áp lực lên cơ bụng hoặc phải sử dụng cơ bụng, tránh nằm lỳ một chỗ".

Theo Phương Mai, phụ nữ sau sinh không được ra đường một tháng là quan niệm lỗi thời và ích kỷ . "Khéo chính các ông chồng lười biếng nghĩ ra chiêu này, doạ rồ gió với chả mưa để bắt vợ ở nhà một mình lo việc nhà, chăm con, cho bé bú thì có. Xin được nhắc lại là chẳng có cơn gió hạt mưa nào làm tổn hại đến sức khoẻ được cả. Tất cả là do dinh dưỡng. Cuộc sống bao người phải vật lộn mưu sinh, đẻ xong ra đồng cấy lúa luôn, đừng trù người ta tội nghiệp. Buồn cười nhất là câu "không kiêng cữ về già sẽ yếu". Yếu là do cơ thể lão hoá, do không chăm sóc sức khoẻ thể chất, do ăn uống không tốt....ai lại đổ cho đẻ. Việc nhốt mình trong bốn bức tường, đặc biệt với những phụ nữ năng động là cực hình. Chịu cực hình mỗi ngày thì trầm cảm sau sinh là điều tất yếu. Nếu cơ thể đủ khoẻ mạnh, nếu ông chồng có trách nhiệm san sẻ việc chăm con, nếu có điều kiện nhận được sự trợ giúp từ gia đình hay các chuyên viên, thì chị em cứ đánh son lên đồ ra đường đi ăn, đi làm đẹp cho thư giãn đầu óc, cho nhìn thấy con người".

Nữ MC hào hứng khi ra đường dạo phố cùng chồng Tây sau một tuần "vượt cạn".

Phương Mai tâm sự việc thay đổi hormone sau sinh khiến tâm lý mẹ bỉm sữa rất dễ xao động. "Một đứa hớn như em mà bây giờ cũng mong manh như cành hoa mỏng. Chồng quên thoa body lotion cho cũng khóc, chồng cắm mặt vào điện thoại (dù em mới là đứa hay ôm điện thoại - như bây giờ ) cũng khóc, chồng đòi mua giỏ mây để góc nhà cũng khóc. Chưa kể nào đau vết mổ, đau tắc sữa... Dù bản thân chồng và gia đình chồng luôn thể hiện sự quan tâm lo lắng và ưu tiên cho em, câu hỏi đầu tiên luôn là: "Mai ổn không ?", sau đó mới là "em bé thế nào?"

Cuối cùng, Phương Mai không gửi gắm đến các ông chồng hãy thương vợ hơn, mà khuyên các chị em phụ nữ đừng vội đẻ nếu chưa gặp một người đàn ông có trách nhiệm, thật lòng thương và sẵn sàng đồng hành với mình trong quá trình mang bầu, chăm con.

Cherry Trần