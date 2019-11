Nhật Kim Anh van nài chồng cũ cho gặp con 0 Ca sĩ Nhật Kim Anh bức xúc vì Bửu Lộc viện đủ lý do, không cho cô gặp con trai trong thời gian chờ đợi giành lại quyền nuôi con.

Tối 14/11, Nhật Kim Anh gây chú ý khi đăng status van nài chồng cũ cho gặp con trai. Nữ ca sĩ bức xúc viết: "Tôi lạy anh, anh Bửu Lộc ơi. Làm ơn cho tôi gọi Facetime để nhìn con một chút. Anh đừng ích kỷ, nhỏ nhen như vậy".

Nhiều bạn bè đồng nghiệp gửi lời động viên, an ủi Nhật Kim Anh và khuyên cô nên giành lại quyền nuôi con. Đáp lại, nữ ca sĩ cho biết đã nộp đơn ra toà. Tuy nhiên, trong lúc chờ toà án giải quyết, chồng cũ liên tục viện lý do bận việc để ngăn cản cô được gặp con trai. "Em chỉ canh được thứ 7, chủ nhật để về với con. Còn ngày thường xin anh Facetime thì khó khăn lắm. Thích thì cho, không thích thì lấy cớ bận này bận nọ. Em mệt mỏi lắm", cô than thở với bạn bè.

Nhật Kim Anh bức xúc vì chồng cũ không cho facetime gặp con trai.

Nhật Kim Anh kết hôn với doanh nhân Bửu Lộc, người Cần Thơ năm 2014, và có với nhau một con trai. Từ cuối năm 2017, cả hai vướng tin đồn lục đục tình cảm, nhưng phải đến đầu tháng 6 vừa qua, Nhật Kim Anh mới xác nhận chuyện ly hôn. Bạn bè của cô cho biết vì sợ ảnh hưởng tới con trai nên cô giấu kín tình trạng "cơm không lành, canh không ngọt" trong gia đình.

Diễn viên phim Tiếng sét trong mưa từng chia sẻ, trước đây cô nhường quyền nuôi con cho chồng cũ vì sợ con nhỏ phải rong ruổi theo mình đi diễn khắp nơi. "Trước khi ly hôn thì tôi đã lỡ ký hợp đồng phim nên không thể nào bỏ dở được. Sau khi nhường quyền nuôi con thì tôi quyết định kinh doanh. Thực ra tôi có thể giành quyền nuôi con được nhưng tôi thương con, không muốn con rong ruổi theo tôi, hết đầu đường xó chợ, ăn cơm hàng cháo chợ", cô chia sẻ.

Gia đình Nhật Kim Anh khi còn hạnh phúc.

Ngoài ra vì Bửu Lộc là con một, ông bà chỉ có một đứa cháu nội duy nhất nên cô không nỡ chia cắt. Tuy nhiên sau ly hôn, cô và chồng cũ liên tục tố nhau trên mạng xã hội. Cô từng dằn mặt chồng cũ: "Tôi đã im lặng suốt 4 năm qua chịu tất cả điều tiếng để cho con tôi có đủ cha lẫn mẹ và con có hình ảnh tốt về cha mẹ của nó... Anh mà còn ép tôi anh đừng trách tôi up quyết định của toà và những bằng chứng bất lợi về anh. Tôi đã im lặng nhẫn nhịn chấp nhận xa con vì sĩ diện của gia đình anh. Nếu không phải anh đã làm gì đó phía sau để toà dựa vào sự nghiệp bất ổn của tôi thì anh đừng mong có quyền nuôi con. Nếu không phải nghĩ đến con đang đi học và ông bà nội chỉ có một mình anh là con và có một đứa cháu duy nhất thì anh đừng mong có quyền nuôi dạy nó. Anh nên hiểu và đừng ép tôi".

Cherry Trần