Mạng xã hội lan truyền video ghi cảnh người đàn ông lái xe máy một tay và nghe điện thoại. Gặp ôtô sang đường, người này không làm chủ được tay lái dẫn tới loạng choạng và ngã nhưng vẫn không buông điện thoại. Vụ việc xảy ra chiều 24/7 ở TP HCM.

Người đàn ông quyết không buông điện thoại khi ngã xe máy

Video thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận. Nhiều người bức xúc về ý thức tham gia giao thông của người đàn ông và cho đây là bài học với tất cả mọi người. Facebook Khoa Nguyễn viết: "Tôi gặp cảnh này hoài. Tại sao họ không bỏ ra một, hai phút đỗ vào lề đường mà cứ vội vàng vừa đi vừa nghe như vậy". Còn người dùng Trọng Nhân kể: "Sáng nay tôi đang chạy song song với một thanh niên chở vợ con. Đột nhiên anh ta nhoài người sang trái làm cho xe loạng choạng suýt nữa va vào đầu xe tôi. Sau khi hoàn hồn, tôi quan sát thì ra do anh ta đang cố lôi cái điện trong túi quần ra mà chút nữa gây tai nạn. Tôi thật sự không hiểu được tầm quan trọng của cú điện thoại và sự an toàn của gia đình được anh ta so sánh thế nào".

Cherry Trần