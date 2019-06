Ngọc Trinh: 'Tôi mặc vậy vì tôi thích'

Trên Instagram, Ngọc Trinh vừa đăng tải bức ảnh cô góp mặt trong một sự kiện thời trang tối 2/6 tại TP HCM. Trong sự kiện, người đẹp gây chú ý khi diện trang phục như áo tắm, quấn vải kim tuyến. Cô chọn phụ kiện lấp lánh đồng điệu cùng hoạ tiết của trang phục, kiểu tóc ướt để xõa nhằm tăng thêm nét quyến rũ. Nhiều khán giả nhận xét cô đi thảm đỏ mà như đi bơi. Một số bình luận khiếm nhã còn cho rằng cô đã hết thời nên cố gắng tạo chiêu trò gây chú ý.

Tuy vậy Ngọc Trinh cho biết bản thân không quan tâm đến những đánh giá của người khác. "Tôi mặc như vậy vì tôi thích. Tóc tai như vậy vì tôi thích. Mặc kệ hết những đứa đánh giá. Ok mình nói với họ thế này. I love my body. I love my skin (Tôi yêu cơ thể, yêu làn da của mình). Nếu em tự tin tỏa sáng, ai cũng phải thèm giống em", cô viết.

Ngọc Trinh mặc đồ như bikini đi show Đỗ Long.

Hôm 19/5, Ngọc Trinh từng nhận nhiều ý kiến chỉ trích khi diện trang phục "mặc như không mặc" dự LHP Cannes. Trang phục này cũng do NTK Đỗ Long thực hiện. Trước những bình luận "ném đá" của khán giả, Ngọc Trinh lúc đó khẳng định: "Sẽ có người thích người không, Trinh tôn trọng ý kiến khen chê của mọi người nhưng riêng Trinh nó hợp với mình và mang lại hiệu ứng thảm đỏ cao là được". Cô cũng đã lường trước việc bị nhiều người "ném đá" nhưng không quan tâm. "Nếu sợ bị chửi tôi đã không dám mặc sexy như vậy rồi. Tôi nghĩ thiên hạ mỗi người một ý, mình không thể làm hài lòng tất cả".

