Ngọc Hân tức giận vì bị chê 'ảo tưởng' khi muốn Văn Lâm mời ăn tối

Hoa hậu Ngọc Hân đang bức xúc về chuyện cô bị chê "ảo tưởng" vì muốn thủ môn Đặng Văn Lâm của đội tuyển Việt Nam mời ăn tối. Người đẹp cho biết cô được một phóng viên đặt giả thiết "nếu được Văn Lâm mời đi ăn tối", chứ không tự nghĩ ra tình huống đó. Cô khuyên mọi người trước khi chỉ trích ai hãy tìm hiểu rõ thực hư.

"Thưa các bạn, các anh chị nói tôi bị 'ảo tưởng việc được Văn Lâm mời đi ăn tối'. Thiết nghĩ trước khi chỉ trích người khác thì hãy tìm hiểu cho thật rõ hoàn cảnh của sự việc. Đó là tình huống tôi được phóng viên phỏng vấn ngay khi trận đấu vừa kết thúc về cảm xúc trận đấu, ấn tượng với cầu thủ nào nhất và phóng viên là người hỏi tôi: "Nếu như tối nay được Văn Lâm mời đi ăn tối thì bạn nghĩ sao?". Xin được nhắc lại đây là tình huống phóng viên đặt ra chứ tôi không tự dưng ảo tưởng nghĩ ra. Và tôi nghĩ nếu là bất kỳ ai trong thời điểm đó và nhận được câu trả lời đó thì cũng sẽ trả lời như vậy, và chính tôi còn là người nói luôn, chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra", Ngọc Hân giải thích.

Hoa hậu Ngọc Hân đội nón lá, áo dài do mình thiết kế đi Dubai cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Trước đó, Ngọc Hân đã sang Dubai để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam ở tứ kết Asian Cup 2019. Cô diện trang phục áo dài cờ đỏ sao vàng nổi bật do mình thiết kế, có in tên đầy đủ các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Chia sẻ về cảm xúc sau trận đấu, Hoa hậu Việt Nam 2010 nói: "Hân nghĩ rằng đội tuyển Việt Nam chỉ hơi thiếu may mắn một chút thôi. Đặng Văn Lâm là cầu thủ mà Hân ấn tượng nhất. Văn Lâm đã cứu cho đội tuyển của chúng ta những bàn thua trông thấy. Nếu không có Văn Lâm có lẽ tỷ số sẽ không phải là 0-1 đâu". Với câu hỏi "Nếu như tối nay được Văn Lâm mời đi ăn tối thì bạn nghĩ sao?", Ngọc Hân trả lời: "Nếu được Văn Lâm mời đi ăn tối, Hân quá vui mừng và sẽ đồng ý ngay, nhưng chắc điều đó không xảy ra". Tuy nhiên một số trang mạng xã hội đăng tải lại thông tin không đầy đủ đã khiến nhiều người hiểu lầm.

Đặng Văn Lâm là cầu thủ mà Ngọc Hân ấn tượng nhất.

Chia sẻ của Ngọc Hân nhận được nhiều đồng cảm của bạn bè, người hâm mộ. Hoa hậu Đặng Thu Thảo "thương chị" khi bị hiểu sai. Trong khi đó, MC Nguyên Khang cho rằng cô không nên quá bận tâm, dù Ngọc Hân có muốn được Đặng Văn Lâm mời đi ăn tối thật cũng không có gì là quá đáng: "Em có giá của em. Em là Hoa hậu, chưa kể mình là phụ nữ, mình có quyền".

Cherry Trần