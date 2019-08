Lan Khuê phủ nhận photoshop bụng bầu để 'sống ảo' 0 Hoa khôi áo dài 2014 Lan Khuê đăng bức ảnh mới chụp chứng minh không hề chỉnh ảnh để có vòng hai thon gọn như tin đồn.

Từ khi công khai mang thai, Lan Khuê nhận được nhiều chú ý về nhan sắc. Đa phần ý kiến đều khen cô ngày càng xinh đẹp, gợi cảm. Đang mang thai ở tháng thứ 6 nhưng vóc dáng của cô không có nhiều thay đổi. Người đẹp cũng khéo léo diện những trang phục "hack dáng" nên bầu bí mà vẫn mảnh mai. Một số anti fan cho rằng cô chỉnh ảnh để có vòng hai thon gọn.

Mới đây, Lan Khuê đăng trên trang bức ảnh mới chụp tại căn biệt thự của gia đình và bác bỏ tin đồn. Cô viết: "Lựa cái cột đứng chụp để không bị nói là photoshop cái bụng". Nhiều người ủng hộ Lan Khuê và lý giải "do mợ mình dây (người cao, gầy), khi người ngoài thấy được bụng là mợ đã đi đẻ rồi".

Lan Khuê pose hình tại căn biệt thự của gia đình.

Lan Khuê đang có cuộc sống viên mãn bên chồng thiếu gia. Ông xã của người đẹp sinh năm 1987 trong gia đình bề thế, nhiều đời giàu có tại TP HCM. Bà nội anh là cố doanh nhân Tư Hường - một trong những nữ doanh nhân nổi tiếng nhất Việt Nam. Hiện anh quản lý một khu resort nổi tiếng ở Nha Trang, đảm nhiệm vai trò Phó chủ tịch Hiệp hội quảng bá du lịch Nha Trang và từng là phó ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 - cuộc thi do gia đình anh nắm bản quyền.

Sau đám cưới, vợ chồng Lan Khuê sinh sống trong căn biệt thự của gia đình tại TP HCM. Biệt thự dát vàng có kiến trúc kiểu châu Âu, lộng lẫy tựa tòa lâu đài với tông màu trắng chủ đạo. Sau khi yên bề gia thất, Lan Khuê hạn chế tham gia hoạt động nghệ thuật mà lui về chăm sóc tổ ấm và điều hành một chuỗi spa dành cho em bé. Cô thỉnh thoảng nhận lời mời tham dự sự kiện và đi làm thiện nguyện. Dù công việc bận rộn, Tuấn John vẫn dành thời gian để hộ tống, chăm sóc vợ.

Lan Khuê bế bụng bầu đi làm từ thiện.

Cách đây không lâu, Tuấn John tiết lộ bà xã đang mang bầu bé trai. Anh viết: "Connor, my lil man, now countin down till the day I have to wipe yo booty" (Connor, con trai nhỏ bé của ba, giờ ba đang đếm ngược từng ngày để được vỗ mông con). Nhiều người cho rằng Connor chính là tên thân mật của vợ chồng anh đặt cho con trai.

Cherry Trần