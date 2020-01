Hương Tràm không hối hận khi sang Mỹ 0 Ca sĩ Hương Tràm đang hào hứng với việc khám phá bản thân trên đất Mỹ và cho biết chưa bao giờ hối hận vì quyết định sang xứ cờ hoa.

Gần 8 tháng sau khi sang Mỹ du học, cuộc sống của Hương Tràm đã vào guồng và cô ngày càng khám phá ra nhiều điều thú vị ở nơi "đất khách quê người". Nữ ca sĩ tâm sự: "Hành trình khám phá bản thân của tôi chưa bao giờ dừng lại. Mỗi một thời điểm chúng ta lại có một câu trả lời khác nhau cho một câu hỏi: Mình là ai? Hôm qua bước trên đôi giày hiệu, ngày hôm nay là dép xỏ ngón và ngày mai Tràm sẽ lại được chạy trên đôi chân trần. Không quan trọng, nếu mọi chuyện đều được an định sẵn thì không có vinh quang".

Hơn bao giờ hết, giọng ca Em gái mưa thấy mình thực sự được sống cho chính mình, được tự do và an yên. Cô nhận ra: "Hình như Tràm xinh ra vì Tràm đã tự ban cho mình một nụ cười giữa những ngày bình thường. Tự do mắc phải những sai lầm mới, tự do chống chọi với tất cả sự nghi ngờ, tự do thách thức cả sự tự do... Tự do cho ta thời gian tập trung, thời gian kịch trần, để suy nghĩ, để bay... Kể từ khi quyết định đi Mỹ cho đến bây giờ Tràm vẫn chưa bao giờ nghĩ quyết định của mình là sai lầm", nữ ca sĩ tâm sự.

Ca sĩ Hương Tràm.

Hương Tràm dừng sự nghiệp ca hát ở Việt Nam từ tháng 5/2019 để sang Mỹ du học, nghỉ ngơi và tìm kiếm trải nghiệm. Cô "bắt đầu từ số 0" khi sang Mỹ, phải làm quen cuộc sống mới từ ngôn ngữ, giao thông, văn hóa đến đối mặt áp lực kinh tế. Nữ ca sĩ không còn là ngôi sao ca nhạc luôn được trợ lý chăm sóc từng tí mà là cô gái bận rộn và sống tự lập. Cô tự làm tất cả công việc trong nhà và tập nấu ăn, ngày càng yêu công việc nội trợ hơn. Thỉnh thoảng Hương Tràm biểu diễn để vơi nỗi nhớ nghệ thuật và có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống và học phí tại Mỹ.

Cherry Trần