Hải Băng đăng ảnh rõ mặt con trai mới sinh

Tối 4/6, Hải Băng đăng ảnh hai con trai trên trang cá nhân cùng chú thích: "Thời gian với tôi bây giờ trôi qua đều ý nghĩa. Bên con, chăm con, hưởng thụ cái tình yêu to lớn này". Trong ảnh, bé KiO nằm dựa vào người anh Koi, mí mắt vẫn còn chút bầm tím khiến nhiều người trêu như "vừa đi cắt mí". Cậu bé cũng được nhận xét có nhiều nét giống bố.

KiO là con thứ ba của Hải Băng - Thành Đạt, chào đời vào khoảng 10h sáng 25/5 bằng phương pháp sinh mổ tại một bệnh viện quốc tế ở quận 2, TP HCM. Cậu bé nặng 3 kg, được đặt tên khai sinh là Nguyễn Minh Đức.

Hải Băng cho biết do vết rạch cũ có dấu hiệu nứt rạn do mang thai sớm sau khi sinh mổ lần hai nên cô được bác sĩ chỉ định mổ sớm bắt con. Lo có chuyện chẳng lành, Thành Đạt đã phải thức trắng đêm trước hôm vợ lên bàn mổ. Anh liên tục cầu nguyện, xin cho bà xã mẹ tròn con vuông, bình an vượt qua cơn nguy kịch.

Tiết lộ về lý do người con tím tái, giọng ca Viên đá nhỏ cho biết do ca mổ của cô thuộc loại phức tạp nên lúc lấy thai ra hơi lâu. Lúc sinh ra con bị ngộp, hơi yếu nên được bác sĩ đưa đi chăm sóc ở phòng đặc biệt, cho thở oxy. "Lúc mới sinh xong, lấy thai ra thì bác sĩ có nói là không có được kề da nha vì em bé hơi yếu do quá trình lấy thai lâu á. Đưa con ra là nhìn thấy mặt con tím ngắt luôn, lo ơi là lo, không biết sao, cứ loay hoay. Chồng Băng thì luôn đứng kế bên, xong cứ luôn miệng kêu ba coi xem con sao, xem con sao", Hải Băng viết.

Hải Băng - Thành Đạt trong ngày xuất viện.

Sau 2 ngày ở phòng dưỡng nhi thì KiO được đưa lên với mẹ. "Lúc đó người em vẫn còn tim tím nhưng lanh lợi, đáng yêu, trộm vía giống ba Đạt lắm". Lúc này, Hải Băng mới thở phào nhẹ nhõm vì chính thức hai mẹ con vượt cạn thành công.

Hải Băng được về nhà sau 5 ngày chờ con theo dõi tại phòng chăm sóc đặc biệt. Sau sinh cô được ông xã và mẹ chồng hậu thuẫn lo cơm nước, con cái nên khá thoải mái, yên tâm nghỉ ngơi dưỡng sức. Lần vợ sinh này, Thành Đạt tự tin có kinh nghiệm chăm con nên chủ động làm mọi việc. Nam diễn viên nhận xét so với anh, chị, út Kio có vẻ hiền lành hơn cả. Bé ăn xong sẽ ngủ ngoan đến khi đói mới thức dậy.

Cherry Trần