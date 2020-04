Hà Anh làm lành với người yêu cũ 0 Hồi tưởng lại quá khứ, siêu mẫu Hà Anh thấy tiếc nuối về cách cư xử nóng vội của mình nên đã chủ động xin lỗi người yêu cũ.

Hà Anh nhận được nhiều chú ý khi chia sẻ về chuyện làm lành với người yêu cũ. Siêu mẫu thừa nhận bị chê lạnh lùng vì cứ chia tay xong là "xóa sổ luôn". Cô không nhớ cũng chẳng tiếc nuối, ít khi theo dõi tình hình cuộc sống của họ ra sao. Cô sợ bản thân sẽ bị kẹt trong mớ bòng bong của quá khứ và luôn tin rằng mọi việc xảy ra luôn có lý do chính đáng. "Vậy nên nếu mối tình cũ là những kỷ niệm đẹp, tôi trân trọng nó nhưng biết rằng chia tay như hiện tại là tất yếu. Nếu mối tình cũ là những kỷ niệm không đẹp, tôi vẫn trân trọng vì nó cho tôi nhiều bài học, sự trưởng thành và giúp tôi biết mình không muốn gì", Hà Anh chia sẻ.

Hà Anh cho rằng mình kết hôn ở tuổi 34 là thời điểm hoàn hảo vì đã đủ trải nghiệm, đủ khát khao hoài bão, đủ thời gian tìm hiểu bản thân mình. Hai năm trở lại đây cô mới có thời gian ngồi ngẫm nghĩ lại những gì đã trải qua trong quá khứ. Cô nhận ra: "Dẫu biết chia tay với người yêu cũ là điều tất yếu nhưng tôi vẫn thầm tiếc nuối về cách cư xử khá nóng vội của mình. Tôi đã cắt liên lạc đột ngột và hoàn toàn, không chịu lắng nghe, không cho người khác cơ hội... Tôi từng cảm thấy rất rõ mình muốn gì và không muốn gì, nên việc cắt đứt với tôi không mang lại cho tôi quá nhiều trăn trở. Tuy nhiên tôi đã không nghĩ nhiều đến cảm xúc của người lúc đó vẫn đang yêu tôi. Tôi đã không quan tâm đến sự giãi bày, không cho họ một cái kết mà họ xứng đáng".

Hà Anh đang có cuộc sống viên mãn bên chồng và con gái Myla.

Bà mẹ một con cho biết: "Hai năm trở lại đây tôi đã đi tìm sự hàn gắn, tôi ngỏ lời xin lỗi tới hai người là người yêu cũ của tôi về cư xử trẻ con và nóng vội của mình. Bởi qua tất cả, họ từng yêu tôi thật lòng và tôi cũng vậy. Khi chúng ta đều là những người tốt, dù có ở bên nhau hay không, không có lý do gì để chúng ta cư xử tệ với nhau, không có lý do gì để chúng ta có những ký ức tệ về nhau. Thật may mắn, người yêu cũ của tôi là người tốt, họ nhìn thấy những tốt đẹp trong tôi, và có lẽ trong chúng tôi một thời. Nên dù có giận nhưng họ biết rằng dù bắt nguồn của cư xử vả trải nghiệm thế nào, tôi cũng không phải là một người xấu".

Cô mừng khi nhận được sự hồi đáp nhẹ nhàng, văn minh từ bạn trai cũ. "Em vẫn là người phụ nữ anh yêu thật lòng, trong một quãng thời gian dài. Lúc đó anh thật trẻ, rồ dại và nóng lòng. Anh chỉ suy nghĩ làm thế nào để có được em bằng sự hiếu thắng của mình. Anh cũng thực lòng xin lỗi em. Anh thực lòng cảm thấy hạnh phúc khi thấy em hạnh phúc với gia đình mình", một người yêu cũ nói. Hà Anh đáp lại: "Anh là một người tốt và anh xứng đáng được hạnh phúc. Em xin lỗi vì đã cư xử nóng nảy, trẻ con và làm anh buồn". Anh nói: "Không sao, thời đó chúng ta đều trẻ".

Sau cùng, nữ siêu mẫu chiêm nghiệm về cuộc sống: "Chúng ta dành suốt những năm tuổi 20, 30 để chinh phục, để trải nghiệm, để lựa chọn sai và đúng... để rồi những năm sau chúng ta mới có thời gian hồi tưởng, chiêm nghiệm lại, và sửa lại những lỗi lầm của chính mình. Chúng ta muốn trở thành một con người tốt đẹp hơn. Nhưng nếu hỏi tôi, được làm lại, tôi có làm khác không? Thì tôi sẽ trả lời là không. Kiên quyết sống, vươn về tương lai, quyết tâm có được hạnh phúc mà mình xứng đáng. Tôi trân trọng và biết thời gian không chờ ai, nên tôi tập trung vào kiếm tìm những thành công đích thực, cán đích cuối cùng của mình. Nếu tôi dùng dằng quá lâu cho hiện tại, cho quá khứ, cảm thấy tội lỗi trước mọi quyết định đúng đắn của mình, thì liệu tôi có đang ở nơi mà tôi đang ở? Cứ sống đi và hoàn thiện mình dần".

Vóc dáng nóng bỏng của Hà Anh ở tuổi 38.

Chia sẻ của chân dài sinh năm 1982 nhận nhiều ý kiến trái chiều. Một khán giả nam không đồng tình: "Chủ động liên lạc người yêu cũ để xin lỗi về cái sự bồng bột của tuổi trẻ ư? Chắc không bao giờ. Mọi thứ đã qua lâu rồi, lời xin lỗi lúc này đã không còn phù hợp nữa, thấy họ hạnh phúc và mình cũng hạnh phúc là ok rồi". Hà Anh trả lời: "Chưa tới độ đó bạn! Cảnh giới của hạnh phúc là peace of mind - bình yên hạnh phúc không lợn gợn gì cho cả mình và người khác". Chị Nguyễn Hằng đồng cảm: "Mình đồng ý với bạn. Chỉ khi nào ta đang thật sự hạnh phúc ở cuộc sống hiện tại, ta mới có cái nhìn về các mối quan hệ trước như là sự trải nghiệm để hoàn thiện cho cuộc sống hiện tại của mình. Khi gặp lại người cũ mà nói được lời xin lỗi nhau, lúc đó mới thật sự là buông bỏ và trưởng thành. Nhưng mấy ai sẽ có cùng quan điểm được vậy". "Chị thích cách Hà Anh và anh bạn trai cũ cư xử với nhau. Lúc trẻ thì nóng nảy chút cũng được, quan trọng là đã quyết thì dứt tình. Lúc đã trải nghiệm nhiều rồi thì cùng nhìn lại nhẹ nhàng, quá hay luôn", chị Lê Thanh Vân bày tỏ.

Cherry Trần