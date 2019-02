Hà Anh khuyên gái trẻ 'chơi hết đi rồi hãy làm mẹ'

Trên trang cá nhân, siêu mẫu Hà Anh vừa đăng status chia sẻ về chuyện khi nào thì phụ nữ nên lập gia đình. Nữ siêu mẫu cho biết cô hạnh phúc khi được làm mẹ và không nuối tiếc vì đã chơi nhiều, phấn đấu hết mình cho sự nghiệp trước khi bận rộn với vai trò của một bà mẹ bỉm sữa.

"Năm nay khác mọi năm. Tôi làm mẹ. Đây là một điều tuyệt vời nhất mà cuộc đời đem lại cho tôi. Điều tôi cảm thấy may mắn nhất đó là tôi đã dành thời gian phấn đấu cho sự nghiệp, chơi thật đã, đi thật nhiều. Để rồi bây giờ dành hầu hết thời gian cho con và bên con. Tôi không bao giờ cảm thấy nuối tiếc "Giá như mình được đi chơi, giá như mình được trải nghiệm thêm, yêu đương thêm, hay làm thêm những gì mình thích". Và một điều may mắn nữa đó là tôi vẫn được làm những công việc mình yêu thích trong khi dành thời gian nhiều nhất bên con. Tôi thường bảo Myla "Mẹ con mình may mắn lắm! Hầu hết các mẹ khác đã phải quay lại công việc. Còn Myla vẫn có mẹ mỗi ngày", Hà Anh chia sẻ.

Hà Anh có cuộc sống viên mãn bên chồng và con gái.

Nữ siêu mẫu khuyên các cô gái trẻ: "Đừng tin người ta nói có con sớm đi rồi sau này tha hồ có thời gian đi chơi, nghỉ khoẻ. Có con rồi, bạn sẽ không bao giờ còn được tự do trong tinh thần nữa. Bởi trong tâm trí lúc nào cũng chỉ có con. Kể cả có người trông con hộ cho đi chơi, đi chơi cũng chẳng thấy vui đâu. Thế nên chơi gì thì chơi hết đi, làm gì thì làm hết đi. Tích cóp tiền bạc, tìm cho mình ngươi đàn ông tốt để làm chồng, làm bố của con mình rồi hẵng làm mẹ. Lúc này hạnh phúc nó viên mãn, và tròn trịa lắm".

Bé Myla ngày càng bụ bẫm đáng yêu.

Chia sẻ này nhận được sự đồng tình của nhiều người hâm mộ, đặc biệt là những người đã làm cha mẹ. Mọi người cho rằng, làm mẹ là một thiên chức thiêng liêng, cao cả. Con cái mang lại cho người mẹ nhiều niềm vui, hạnh phúc nhưng cuộc sống cũng vô cùng bận rộn, mất tự do. Bởi "đi đâu cũng lo về sớm vì con đang trông ngóng" hay "đi đâu một chút là nhớ nụ cươi, nhớ ánh mắt, nhớ cái mùi ngai ngái khi thay bỉm cho con. Ghiền hơi không dứt".

Cherry Trần