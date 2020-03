Gia Bảo tố vợ cũ chiếm đoạt sổ hộ khẩu 0 Diễn viên Gia Bảo tố nghệ sĩ Thanh Hiền sống giả tạo và muốn chiếm đoạt sổ hộ khẩu.

Mối quan hệ giữa Gia Bảo và vợ cũ - nghệ sĩ Thanh Hiền - ngày càng thêm căng thẳng. Sau khi tố vợ cũ từ chối không cho gặp con, chiều 8/3 anh tiếp tục đăng đàn chỉ trích cô chiếm đoạt sổ hộ khẩu.

Gia Bảo cho biết sổ hộ khẩu do anh đứng tên chủ hộ. Trong sổ có tên cha mẹ, con gái, hai người em và hai cháu của anh. Sau khi ly dị, nhiều người khuyên Gia Bảo nên cắt tên Thanh Hiền ra khỏi hộ khẩu vì cho rằng cô đã mua nhà và ở với người đàn ông khác. Thời điểm đó, anh vẫn do dự vì "vẫn còn chút nghĩa". Sau đó Thanh Hiền mượn sổ hộ khẩu và nói để cô tự cắt nhưng không trả lại.

"Trời ơi, bạn bỏ tôi đi rồi bạn muốn giật luôn cái hộ khẩu mà tôi đứng tên chủ hộ... Bạn mượn hộ khẩu rồi giam từ trước Tết đến nay. Ai gọi điện kêu trả bạn cũng không bắt máy. Thằng em tôi cần hộ khẩu để làm chứng nhận chỗ làm mới, tôi cần hộ khẩu để giải quyết việc nhưng bạn lơ luôn. Mẹ ruột tôi phải lấy số điện thoại lạ gọi bạn mới bắt máy. Rồi bạn nói công an giữ vì corona không cho lấy từ trước Tết. Đến hôm qua bạn mới trả cái giấy hẹn vì mẹ tôi đòi báo công an", Gia Bảo bức xúc nói.

Gia Bảo và Thanh Hiền khi còn mặn nồng.

Anh thậm chí còn nói vợ sống giả tạo và dọa vạch trần con người thật của cô: "Bạn là diễn viên, bạn đóng đào thương bạn diễn như thần. Tôi đã ráng giữ cho bạn chút gì còn sót lại, chưa vạch trần bộ mặt của bạn và đồng bọn ra thì bạn im cái miệng lại đi. Đừng diễn nữa! Tôi là tổng đạo diễn luôn nè bạn. Sợ bạn quá bạn H ơi".

Ngay sau chia sẻ, nhiều đồng nghiệp, khán giả khuyên Gia Bảo bĩnh tĩnh và tìm gặp Thanh Hiền nói chuyện để có cách giải quyết. Họ cũng đặt câu hỏi tại sao Thanh Hiền lại muốn chiếm đoạt sổ hộ khẩu. Bảo Ngọc - em gái Gia Bảo và là vợ ca sĩ Hoài Lâm - để lại bình luận bênh vực anh: "Sao up sớm vậy. Người ta đâu phải mỗi cái hộ khẩu, còn đợi cái nhà cái xe của anh hai nữa mà". Còn ca sĩ Pha Lê cho rằng việc làm lại hộ khẩu mới khá đơn giản: "Tôi không can thiệp chuyện nhà bạn mà tôi đang nói về luật nha. Nếu mất hộ khẩu thì lên báo công an cớ mất, người nào chủ hộ khẩu, có vậy thôi".

Gia Bảo và vợ cũ vẫn đang trong giai đoạn kiện tụng, tranh chấp quyền nuôi con. Nam diễn viên kể từ hôm mùng 6 Tết đến nay, anh không có thông tin gì về Grammy. Anh chủ động xin đón con nhân dịp bé nghỉ học vì dịch cúm thì bị vợ cũ từ chối. Gia Bảo cho rằng mình hoàn toàn hợp pháp được gặp con, chờ hết dịch mới cho gặp con là điều vô lý.

Gia Bảo và con gái.

Anh nói mình không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần không bị cha cắt tình cha con và ra điều kiện là đừng để con gái Grammy sống chung với người yêu mới của Thanh Hiền. Trước đó, trong một lần đi làm hộ chiếu, Gia Bảo vô tình chạm mặt vợ cũ hạnh phúc tay trong tay với người mới.

Cách đây vài ngày, Gia Bảo bày tỏ nỗi nhớ con và tiếp tục chỉ trích vợ cũ khi chia sẻ trên trang cá nhân: "Đêm qua ba nằm mơ thấy con. Ngay lúc này ba chỉ muốn được ôm chặt Grammy vào lòng. Ba nhớ con đến phát điên rồi, chỉ được gặp con trong mơ. Chẳng hiểu sao người ta nhẫn tâm đến thế, phá tan nát cuộc đời tôi rồi giờ bắt luôn con tôi?".

Trước những cáo buộc của chồng cũ, Thanh Hiền hầu như không lên tiếng. Trên trang cá nhân, cô vẫn chia sẻ những khoảnh khắc bình yên bên con gái và công việc. Vài ngày trước, cô đăng ảnh một vai diễn buồn và ẩn ý về vụ việc: "Tổn thương bên ngoài rồi cũng sẽ lành, tổn thương trong tâm hồn mãi rồi sẽ ra sao? Thanh xuân của em là những tổn thương. Hay em một lần bùng nổ để giành giật lại bảng màu, rồi tự tô vẽ cho cái thanh xuân còn lại ấy?", Thanh Hiền tâm sự.

