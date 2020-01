Diễn viên Viết Ly, Lu An thực hiện dự án cho cộng đồng LGBT 0 Hai nam diễn viên dành 3 tháng để xây dựng dự án 'Lovewins' nhằm giúp công chúng cởi mở hơn với giới LGBT.

Diễn viên, ca sĩ Lu An (Mai Vũ Luân) cho biết: "Mặc dù không phải là một thành viên trong cộng đồng LGBT nhưng Lu An làm việc, chia sẻ nhiều với các anh em và chứng kiến được sự cố gắng của bạn bè mình. Lu An thấy mọi người xứng đáng được nói lên tiếng nói của mình. Vì tất cả những lý do trên nên Lu đã quyết định đồng hành cùng Lovewins".

Diễn viên Viết Ly (trái) và Lu An (phải) cùng đồng hành trong dự án dành cho cộng đồng LGBT.