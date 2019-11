Diễm My mừng sinh nhật bạn trai 0 Diễn viên Diễm My 9X nói lời yêu ngọt ngào kèm những lời chúc tới bạn trai trong dịp đón tuổi mới.

Tối 8/11, Diễm My đăng ảnh tình cảm bên bạn trai doanh nhân ở biển, kèm theo đó là lời chúc: "Happy birthday Gấu. I hope that a million birthday wishes will come true for you. The older you are, the better you get. Great things ahead are waiting for you. Love you" (Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật Gấu. Mong hàng triệu điều ước dành cho anh sẽ thành hiện thực. Mỗi năm, anh sẽ ngày càng thành công hơn. Nhiều điều tuyệt vời đang đợi anh ở phía trước. Yêu anh".

Diễm My 9X đăng ảnh tình cảm bên bạn trai.

Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên bày tỏ tình cảm với bạn trai trên mạng xã hội. "Một nửa" của Diễm My từng học tại Đại học Công nghệ Swinburne ở Melbourne, bang Victoria, Australia. Trước đây anh làm việc tại Australia. Cả hai từng có hai năm yêu xa. Mỗi khi sắp xếp được thời gian Diễm My không ngại sang Melbourne thăm bạn trai. Gần đây, anh trở về Việt Nam làm việc và sở hữu công ty chuyên sản xuất cà phê hòa tan.

Nữ diễn viên Cô Ba Sài Gòn thích bạn trai ở lối sống tình cảm. "Tính tôi mạnh mẽ, thích tự lập và hơi ngang bướng, thiếu nữ tính, còn anh hay thể hiện sự bảo bọc, chở che", cô chia sẻ. Khi mẹ của Diễm My qua đời, anh luôn ở bên động viên và giúp cô vượt qua biến cố.

Cặp đôi đã có hơn hai năm yêu nhau.

Diễm My công khai bạn trai vào tháng 3/2018. Cặp đôi từng có khoảng thời gian rạn nứt tình cảm nhưng sau đó tái hợp và ngày càng gắn bó. Nữ diễn viên từng cho biết cô sẽ cưới ở độ tuổi 27. Nay đã 30 tuổi, hôn nhân với người đẹp là tùy duyên. Cô cho rằng cưới một người để được bao bọc thì khá dễ, nhưng cô chỉ muốn gắn bó với người mình yêu và tự chủ về tài chính.

Diễm My tên đầy đủ là Vũ Phạm Diễm My, sinh năm 1990. Cô đóng phim từ lúc 5 tuổi. Cô nổi tiếng với các phim điện ảnh Gái già lắm chiêu phần 1 (2016), Chạy đi rồi tính (2016), Cô Ba Sài Gòn (2017)...

Cherry Trần