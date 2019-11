Đâm vào xe ba gác vì mải dùng điện thoại 0 Nam thanh niên lái xe máy tông thẳng vào xe ba gác vì vừa đi vừa sử dụng điện thoại trên đường.

Theo video được camera an ninh ghi lại, hai người đàn ông đang bốc hàng lên chiếc xe ba gác đỗ sát lề đường. Nam thanh niên do mải "dán mắt" vào điện thoại nên tông thẳng vào đuôi xe ba gác. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe lao thẳng về phía trước. Nam thanh niên đi xe máy cùng người đàn ông đang bốc hàng ngã xuống đường. May mắn cả hai chỉ bị thương nhẹ.

Vụ việc xảy ra chiều 3/11, tại quận 1, TP HCM. Không gây thương vong về người nhưng cho thấy sự nguy hiểm của việc vừa đi vừa sử dụng điện thoại. Trước đó, một người đàn ông cũng va chạm với hai ôtô trên đường Điên Biên Phủ (quận Ba Đình, Hà Nội) vì tình huống tương tự. Tài xế ôtô phanh gấp kịp thời nên không gây hậu quả nghiêm trọng.

Cherry Trần