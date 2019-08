Cường Đôla đăng video hành trình tình yêu trước đám cưới

Trên trang cá nhân, Cường Đôla vừa đăng video ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của mình trước ngày cưới đang đến gần. Anh viết "Our journey is just begin" (Hành trình của chúng ta chỉ mới bắt đầu).

Trong video doanh nhân phố núi cùng Đàm Thu Trang diện nhiều trang phục chụp ảnh cưới. Họ cùng nắm tay nhau trải qua những cung bậc lãng mạn tại nhiều địa điểm. Cặp đôi kết lại bằng màn khóa môi trong trang phục áo cưới và cùng nắm tay nhau viết tiếp hành trình tình yêu phía trước.

Cường Đôla đăng video hành trình tình yêu ngọt ngào trước thềm đám cưới Video lãng mạn của Cường Đôla - Đàm Thu Trang.

Đám cưới của Cường Đôla và Đàm Thu Trang sẽ diễn ra ngày 28/7 (tức ngày 26/6 âm lịch) tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở TP HCM. Đây là nơi diễn ra đám cưới của những cặp sao như Trấn Thành - Hari Won, Trường Giang - Nhã Phương, Hoa hậu Đặng Thu Thảo... Khách mời tham dự hạn chế sử dụng điện thoại và hôn lễ không phục vụ trẻ em dưới 5 tuổi.

Trước đó Cường Đôla từng cầu hôn bạn gái bên bờ biển khiến cô xúc động không cầm được nước mắt. Từ khi yêu nhau, cặp uyên ương thường xuyên dành cho nhau những cử chỉ yêu thương, ngọt ngào. Cường Đôla cho biết anh và bà xã có nhiều sở thích và đam mê chung trong cuộc sống.

Cường Đôla cầu hôn Đàm Thu Trang Cường Đôla cầu hôn Đàm Thu Trang.

Một người bạn thân cũng tiết lộ về những điều ít ai biết về thói quen của cặp đôi và bày tỏ sự ngưỡng mộ với tình yêu chân thành họ dành cho nhau. Người này chia sẻ: "Sự thật ít ai biết về sở thích rúc vào nách vợ ngủ của chủ tịch. Và những bài nhạc chế bất hủ mỗi sáng thức dậy của anh, những tiếng la hét xin tiền vợ mua xe cả khách sạn nghe thấy và nhiều chuyện khác. Còn bà vợ lúc nào cũng đè đầu cưỡi cổ chồng, nhưng đi xa một tí hở ra là chồng tôi thế nọ chồng tôi thế kia, kể với cái giọng chết mê nhưng về nhà vẫn cứ tỏ ra là lạnh lùng chanh xả".

Cherry Trần