Con gái Bình Minh chân dài như siêu mẫu 0 Bé An Như - con gái thứ hai của diễn viên Bình Minh - mới 8 tuổi nhưng đã có chiều cao vượt trội và được nhận xét là siêu mẫu tương lai.

Anh Thơ khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp thích thú khi đăng loạt ảnh cô con gái thứ hai trổ tài xoạc chân, uốn dẻo. Bà xã Bình Minh hài hước viết: "Cô chơi vầy ai chơi lại cô mà cứ rủ chơi chung hoài". Bình Minh cũng hào hứng chia sẻ khoảnh khắc của con gái cưng và trêu "chị ba siêu quậy".

Bé An Như trổ tài uốn dẻo, xoạc chân.

An Như là con gái thứ hai của diễn viên Bình Minh và nữ doanh nhân Anh Thơ. Trong khi chị gái An Nhiên có nhiều nét giống mẹ, thì An Như được nhận xét giống bố về ngoại hình với đôi mắt tròn, sống mũi cao, điệu cười "y khuôn". Nhiều người dự đoán trong tương lai cô bé có thể trở thành một siêu mẫu như bố. Anh Thơ từng tiết lộ hai con đều rất thích bơi lội và trong đội tuyển bơi của trường nên chiều cao một phần vượt trội nhờ chăm chỉ bơi.

Bận rộn với công việc nhưng Bình Minh và bà xã vẫn cố gắng dành nhiều thời gian cho con. Anh Thơ thỉnh thoảng đưa các con đến phim trường thăm bố. Họ cũng thường xuyên tổ chức các chuyến du lịch nghỉ dưỡng để cả nhà có thêm nhiều trải nghiệm bên nhau.

Bình Minh bên vợ và hai con.

12 năm bên nhau, vợ chồng Bình Minh - Anh Thơ trải qua nhiều sóng gió nhưng vẫn giữ được hạnh phúc. Bà xã Bình Minh quan niệm: "Còn là vợ chồng ngày nào sẽ trọn đạo với nhau ngày ấy. Ai đã trải qua hôn nhân mới hiểu hôn nhân không phải lúc nào cũng khoác lên người chiếc áo màu hồng, có lúc xám xịt, nhưng cùng nhau cố gắng, không chỉ vì hai nhân vật chính trong tiểu thuyết ngôn tình của những ngày mới yêu nữa, mà còn lôi kéo thêm hai nhân vật hơn cả chính mới xuất hiện ở những tập sau". Hai năm nay, họ không còn vướng vào những tin đồn. Đôi vợ chồng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình và công việc.

Cherry Trần