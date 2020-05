Bé trai lộn nhào xuống bể cá 0 Lúi húi chơi gần bể cá, bé trai bị trượt chân ngã nhưng may mắn được cứu kịp thời.

Ba đứa trẻ đứng chơi cạnh bể cá và khu tiểu cảnh trước nhà nhưng không có người lớn trông nom. Một bé mải lấy đồ bị trượt chân ngã nhào xuống dưới. Thấy em nhỏ vùng vẫy dưới hồ, hai bé gái đứng quan sát một lúc rồi chạy đi tìm người lớn. Vài giây sau, người phụ nữ trung niên vội vã chạy tới, xuống bể kéo đứa trẻ lên. Em bé may mắn vẫn an toàn. Vụ việc xảy ra ngày 23/4, tại một gia đình ở Quảng Ninh.

Trẻ ngã lộn nhào xuống bể cá trước nhà Bé trai ngã xuống bể cá ở Quảng Ninh.

Trước đó, một bé trai cũng vô tình lọt qua khe hành lang và rơi xuống bể cá vào đúng dịp Tết Nguyên đán. Chị gái phát hiện và nhanh chóng vào báo gia đình ra cứu.

Trẻ ngã lộn nhào xuống bể cá trước nhà Gia đình hốt hoảng khi trẻ rơi xuống bể cá dịp Tết.

Vụ việc là lời cảnh báo cho các gia đình có bể cá hoặc hòn non bộ trong nhà. Nhiều ý kiến cho rằng tiểu cảnh giúp khuôn viên nhà thêm đẹp nhưng an toàn của con mới là điều quan trọng. Các gia đình khi làm hòn non bộ không nên làm sâu. Nếu là bể cá phải có rào che chắn cho an toàn và luôn để mắt đến trẻ nhỏ, tránh sự cố xảy ra.

Cherry Trần