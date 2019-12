Bảo Thy tận hưởng cuộc sống sau kết hôn 0 Ca sĩ Bảo Thy đang tận hưởng một cuộc sống đúng nghĩa, sức khỏe tốt hơn sau khi kết hôn với doanh nhân Phan Lĩnh.

Chia sẻ về cuộc sống hậu kết hôn, Bảo Thy hào hứng khoe cô đang tràn ngập hạnh phúc. Nữ ca sĩ thay đổi nhiều thói quen sinh hoạt cũng như quan niệm sống và hài lòng với điều đó. Cô kể trước đây toàn 2-3h sáng mới ngủ, nhưng từ khi lấy chồng đã đi ngủ sớm hơn: "Nếu không đi chơi thì 10h tối tắt điện thoại, nằm tâm sự về một ngày trôi qua như thế nào rồi tầm 11h ngủ. Mình chưa quen nên có lúc nằm lâu hơn mới vào giấc được. Hôm sau 8 hoặc 9h sáng dậy".

Ông xã Bảo Thy chụp ảnh cho vợ trong chuyến du lịch cuối tuần.

Thói quen sinh hoạt điều độ, giờ sinh học được điều chỉnh nên sức khỏe của Bảo Thy tốt lên, cô không còn bị đau dạ dày nữa. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng thấy cuộc sống thoải mái, ý nghĩa hơn. "Thích up hình Facebook, Instagram lúc nào thì up, không cần bận tâm giờ hot hay bao nhiêu like nữa... Thích gì ăn đó không cần ăn kiêng. Thích đi đâu mai xách vali lên đi liền. Coi đá banh với tinh thần yêu nước đúng nghĩa. Hiểu hết mọi tình huống vì sao bị phạt canh lỗi như một trọng tài đúng nghĩa. Bé Loan (tên thật của Bảo Thy) giờ đây ngộ quá ngộ, nhưng bé Loan vui và enjoy lắm", Bảo Thy tâm sự.

Bảo Thy và chồng tậu đồng hồ đôi sang trọng, giá gần nửa tỷ đồng mỗi chiếc.

Giọng ca Công chúa bong bóng nên duyên vợ chồng với doanh nhân Phan Lĩnh hồi giữa tháng 11. "Một nửa" của Bảo Thy là doanh nhân quê gốc Hà Tĩnh, vốn có quan hệ kinh doanh với gia đình cô, được mọi người quý mến. Một thời gian sau, giữa anh và Bảo Thy nảy sinh tình cảm rồi bắt đầu tìm hiểu nhau. Quyết định kết hôn ở tuổi 31 là lựa chọn theo tiếng gọi con tim và duyên số của Bảo Thy và chồng.

Bảo Thy thừa nhận chồng mình không đẹp trai như "nam thần showbiz" nhưng cô yêu nét duyên và sự phúc hậu của anh. Phan Lĩnh là một doanh nhân thành đạt, là trụ cột chăm lo cho gia đình nhưng lại hoàn toàn ủng hộ đam mê của vợ. Bảo Thy biết cách cân bằng giữa cuộc sống gia đình và công việc để tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật. Cả hai đang thoải mái tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Nữ ca sĩ chưa mang thai như nhiều người đồn đoán.

Cherry Trần