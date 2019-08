Ảnh sao 23/7: Hà Anh diện bikini sau ồn ào bị chê ngực lép, da đen

Đăng bức ảnh đang bế con gái ngồi cạnh Hà Tăng, Stephanie Nguyễn nhắn nhủ em dâu: "We love you Tang Thanh Ha. Thanks for saving me from falling off the bench. Wish that was caught on camera, but we only have this beautiful candid photo of mommy and Sofia still on the bench" (Yêu Tăng Thanh Hà! Cảm ơn Hà đã cứu mẹ con chị không bị ngã khỏi băng ghế. Chị ước gì khoảnh khắc đấy được chụp lại. Nhưng chị chỉ có bức ảnh chụp cùng em khi chị và Sofia vẫn ngồi trên ghế). Đáp lại ngọc nữ cho biết: "Khoảnh khắc đó thật buồn cười chị nhỉ. Yêu hai mẹ con quá".