Ảnh sao 2/5: Gia đình Lan Phương du lịch Ba Vì

Diễm My 9X đăng ảnh thời nhỏ bên bố mẹ và tâm sự: "Hơn một năm kể từ ngày mẹ đi, mỗi lần nghĩ tới My vẫn còn khóc rất nhiều. Nhưng biết sao được, My cần nỗ lực nhiều hơn để mẹ ở đâu đó vẫn luôn an lòng về cô con gái nhỏ".