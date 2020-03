Ảnh sao 19/3: Khánh Thi 'xinh từ bé'

Đan Trường kêu gọi fan quyên góp quỹ để tặng gel rửa tay chống Covid-19: "Cả nhà ơi, hiện dịch virus Covid-19 vẫn chưa thuyên giảm, và chúng ta đang chào đón rất nhiều kiều bào Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài về quê hương tránh dịch. Do tần xuất khách đổ về sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài rất nhiều, vì sự an toàn của các anh công an, chiến sĩ và các tình nguyện viên nên quỹ từ thiện Đan Trường sẽ tặng 1.000 chai gel rửa tay diệt khuẩn loại 500 ml cho các anh em chiến sĩ ở sân bay quốc tế và các trung tâm cách ly. Đây là lúc chúng ta cùng chung tay làm môt điều gì đó cho đất nước. Tuy việc nhỏ, nhưng cũng góp phần nào đễ sẽ chia và cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cả nhà và các fan yêu dấu hãy cùng làm với Đan Trường nhé. Của ít lòng nhiều".